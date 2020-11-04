足球熱話︱傑斯《我們永不會像利物浦那樣倒下》訪問　如今成笑柄

2011年1月，曼聯一代名將傑斯（Ryan Giggs）對利物浦的處境幸災樂禍，笑對宿敵如何舉步維艱，當時英國《鏡報》以《傑斯：我們永遠不會像利物浦那樣倒下》（Giggs: We would never collapse like Liverpool）為標題，認定紅魔鬼王朝定可一路延續。 10年不到，利物浦不止在高普領軍下反底成功，傑斯一字一句不止預言落空，還慘成攻擊母會的回力鏢。

2010年夏天鶴臣（Roy Hodgson）接過利物浦帥印，紅軍寫下英超年代不堪回首一頁。當時球隊在美國商人班主Tom Hicks與George Gillette管理不善之下債台高築，陷入破產邊緣，戰績亦如江河日下。

2011年1月，仍未掛靴的傑斯在訪問中讚揚恩師費格遜，「我們的領隊永遠不會只看今季，他會為未來買入球員，過來數年他愈來愈經常這樣做。」傑斯舉例，「他買入像基斯坦奴朗拿度、朗尼、安達臣、拿尼那樣的球員—全部是有能力變得更強的年輕球員，加盟後他們都做到了。」

他如數家珍：「如今我們擁有下一代新星，像是查維亞靴南迪斯、拉菲爾達斯華、法比奧達斯華、奧巴坦和史摩寧，希望所有年輕球員未來數年會更優秀。」

傑斯當年對利物浦的評價，如今成為回力鏢全數送給母會曼聯。（Getty Images）

傑斯@2011年：「跟贏波一樣，輸波可以成為習慣」

傑斯一面讚揚曼聯，「領隊有足夠經驗知道，憑我們的核心成員，加上增添新血幫大家一把，今季和長久以後均有能力問鼎聯賽冠軍」，一面不忘談及宿敵，「利物浦是一間大球會，但他們明顯在球場以外正面臨巨大問題。今季他們有一個新領隊和新班主，未能取得他們所希望的成績。」

「他們的球隊具備有質素的球員，如此一來，你總會有一定機會。」傑斯說完場面話，立即戳向紅軍痛處：「跟贏波一樣，輸波可以成為習慣。當你一旦開始落敗，幸運之神便不會接近你。如果你表現不佳，聯賽狀態亦未能發揮應有水平，足總盃永遠是條出路，利物浦目前正是如此。」

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期望落空 如回力鏢反擊曼聯

10年未到，曼聯與利物浦強弱已對調，紅魔未如傑斯預期持續在爭標行列，他提及的第二批小將幾乎無一在曼聯成才。相反，利物浦先後第六度捧起歐聯冠軍，並在去季一搔30年之癢，再次奪得頂級聯賽冠軍，亦是英超首度封王，他深愛的曼聯排第三位，得分卻足足落後宿敵33分之多。

今季僅開始7輪賽事，利物浦再次排榜首，少踢一場的曼聯已落後9分排第15位。傑斯當年說到利物浦因「球場外問題發揮不出水平」，以至「跟贏波一樣，輸波可以成為習慣」，均像回力鏢一樣，正是曼聯如今的處境。

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擔心曼聯未來20年也捧不到盃

近日他跟利物浦名宿加歷查一起在podcast節目中分享見解時承認，擔心曼聯未來好一段時間也未能封王，「尤其是高普和哥迪奧拿仍在領軍，那可以是15至20年的事情。」

「我們要引利物浦為鑑，當他們對上一次奪標（1990年）時，一副『我們很快會再贏』的樣子。就算是高普，也要花上4年半時間。」傑斯分析，「那是一段很長的時間，高普每季也帶來進步或贏得獎盃，從之後他們贏得歐聯冠軍可見進步多大，同時為他們消除壓力。」

他直言，「每個領隊，每宗轉會也被視為：『他會為我們贏得聯賽冠軍』，但事實並非如此」，並認為利物浦和曼城均擁有資源和好球員，意味曼聯想再次封王仍有漫漫長路。

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