足球熱話︱傑斯《我們永不會像利物浦那樣倒下》訪問　如今成笑柄

2011年1月,曼聯一代名將傑斯(Ryan Giggs)對利物浦的處境幸災樂禍,笑對宿敵如何舉步維艱,當時英國《鏡報》以《傑斯:我們永遠不會像利物浦那樣倒下》(Giggs: We would never collapse like Liverpool)為標題,認定紅魔鬼王朝定可一路延續。

10年不到,利物浦不止在高普領軍下反底成功,傑斯一字一句不止預言落空,還慘成攻擊母會的回力鏢。