「癲佬軍」球迷創造球會18年終圓夢　AFC溫布頓認祖歸宗返回原址

英超成立前後，頂級聯賽出現過一支「癲佬軍團」溫布頓，球風勇悍而粗糙，被冠以「癲佬」外號，球迷亦一樣「癲」。 溫布頓在千禧年後被賣盤、改名兼搬走，當地球迷不滿而自組球隊，用回原名由零開始。組軍18年，球隊回到職業聯賽，更回到「應許之地」。

英甲球隊AFC溫布頓（AFC Wimbledon）將於周三（4日）凌晨的聯賽，在新建的主場普柳徑（Plough Lane）球場對唐卡士打。溫布頓球迷於2002年成立這支「新．癲佬軍團」，等待回家卻等了29年。擁有球會的信託董事會成員史達斯（Graham Stacey）說：「我們共用修靴斯公園（Selhurst Park）時，知道只是臨時安排。就算球會在別的地方改革，我們始終代表溫布頓，在此比賽，代表一切。」

普柳徑球場準備就緒。（twitter）

粗枝大葉高Q大棍 英超初年癲佬當道

香港的中年球迷，回憶英格蘭頂級聯賽還是「甲組」的日子，對溫布頓應有印象。鍾斯（Vinnie Jones）為首的「癲佬軍團」（Crazy gang），球員大隻而「撼得」，球風粗枝大葉，勇悍踢法令對手聞風喪膽，球迷津津樂道。1988年，即創會99年之際奪得隊史最重要錦標，在足總盃決賽1：0擊敗利物浦。一年之後發生希斯堡球場慘劇，溫布頓踏上有汗有淚的回家路。

溫布頓的代表人物，必定是惡形惡相的鍾斯。（Getty Images）

慘劇調查報告要求頂級聯賽須在全座位球場舉行，溫布頓的普柳徑球場不合規格，遂於1991年夏天借用水晶宮主場修靴斯公園球場。球迷冀盼有天回到普柳徑，沒料到要由零開始。

1988年足總盃冠軍，鍾斯（右）在勝利巡遊中高舉獎盃，一副流氓英雄模樣。（Getty Images）

【舊日溫布頓的癲狂歲月】

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希斯堡慘劇後離家 未料等不到回家

溫布頓在千禧年從英超降至英甲（當時第2級）後出現財政困難，此時倫敦西北方90公里的新市鎮米爾頓凱恩斯（Milton Keynes），有財團出資收購球會，打算把溫布頓搬家再改名。會方「向錢看」遂接受建議，溫布頓球迷反對無果，無奈看着地區球隊在2004年夏季降班後搬走，改名米爾頓凱恩斯（Milton Keynes Dons）。

愛隊搬家，我們自己組一隊。（Getty Images）

球迷反對賣盤 組隊重新出發

搬了家那隊的名字有「Dons」，是溫布頓的別號之一，用意傳承原來球隊的歷史。溫布頓的球迷當然不領情，早於2002年已成立新球隊AFC溫布頓，從第9級聯賽起步，2011年終於升上第4級英乙，升至職業聯賽。他們此時已開始着手，在普柳徑興建新球場，鋪路回家，從12年展開計劃，15年底終獲准動工，但至18年才開始施工。

AFC溫布頓的球迷，為愛隊打氣，更對某球隊示威。（twitter）

「新溫布頓」活得比你好 老球迷：證明我們做對了

當年買殼改名的「MK Dons」，仍然在英甲、乙之間浮沉，而AFC溫布頓16年夏天升上英甲後站穩陣腳，奮鬥多時更回到「應許之地」。經歷過普柳徑日子的老球迷甘拜尼（Laurence Combyne）坦言一直等待球隊回到據點，「1995年成立球迷會，主要目標之一就是如此，回家的渴望是球會基因之一」。這位老球迷眼中，今夜回家，此刻無價：「我們從普柳徑開始一刻，排位高過那一隊，證明我們循正確方向做對了。」

AFC溫布頓現處11位，「MK Dons」排19位。

AFC溫布頓（右）使用新主場前最後一仗聯賽，正是作客「宿敵」米爾頓凱恩斯（左），結果和局收場。此外，AFC的球衣贊助商，相當吸引。（Getty Images）

英超第7輪戰果：

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英超第8輪直播賽程（按圖放大）：