歐聯︱皇馬拉莫斯攻入100球　驚險戰勝國米　慕遜加柏大炒薩克達

皇家馬德里經過歐聯首兩場分組賽過後，1和1負只得1分意外排包尾，第三戰主場遇上被視為同組最強對手國際米蘭不敢怠慢，上半場中段已領先至2：0。不過國米傾力反撲下追成2：2，全靠後備入替的19歲小將洛迪高高斯80分鐘攻入致勝球，皇馬才得以驚險全取3分。 今仗皇馬隊長沙治奧拉莫斯再次有斬獲，是他為球隊攻入的第100球。他皇馬生涯攻入的第二球，正是由現任主帥施丹助攻，首個入球又是由誰送上？

身為歐聯最強皇馬，皇馬今屆表現失色，首戰意外2：3主場負薩克達，次輪作客只能2：2賽和慕遜加柏，在分組賽B組敬陪末席。為出線淘汰賽，今仗面對國際米蘭不容有失。

甫開賽已可看到這支13屆冠軍的決心，3分鐘阿辛斯奧射門僅僅高出，之後國際米蘭亦由尼高路巴列拿（Nicolo BARELLA）回敬一記中楣頭槌，今季由巴塞隆拿加盟的維達爾（Arturo VIDAL）勁射中網側，國米數次射門機會均很接近，卻悉數未能把握。

小將洛迪高做英雄，皇馬終在今屆歐聯開齋。（路透社）

【拉莫斯與馬天尼斯大鬥法】（按圖放大）

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倒戈夏基美「認錯隊友」 拉莫斯皇馬第100球

今季才由皇馬轉投國米的夏基美（Achraf Hakimi）不知是否「認錯隊友」，一次回傳失誤將皮球送到賓施馬身前，法國鋒將快國米門將漢丹洛域一步搶點成功，輕鬆射入空門25分鐘為皇馬先開紀錄。

33分鐘皇馬角球機會，隊長沙治奧拉莫斯再次施展高人一等的騰空能力，銅頭一搖勁頂入網，為球隊擴大比數至2：0。這球亦是他在皇馬的第100個入球，極具意義。

皇馬特別為拉莫斯攻入100球慶祝。（皇馬官方Twitter）

【拉莫斯與馬天尼斯大鬥法】（按圖放大）

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回帶：助攻皇馬隊長首球舊隊友成極度重犯

拉莫斯效力皇馬15年，早期曾跟銀河艦隊一眾巨星做隊友，他所入的第二球正是來自現任皇馬主帥施丹的助攻。他的首個入球，則是來自舊隊友巴禾（Raúl Bravo）的助攻。

現年39歲的巴禾現已退役，近年多次牽涉入不同嚴重罪案，2019年5月因貪污、洗黑錢被捕，並被指涉嫌在2016/17及2017/18球季操控球賽結果。今年一月，塞爾維亞小報《Telegraf》更宣稱他聘用職業殺手謀殺前奧林比亞高斯隊友高華斯域（Darko Kovačević），被他強烈否認。高華斯域如今仍然健在，為塞爾維亞足總擔任體育總監。

馬天尼斯一入球一助攻，一度為國米扳平2：2。（路透社）

國米一度扳平 洛迪高做英雄

回說皇馬對國米的比賽，主隊領先至2：0的兩分鐘後，客軍中場巴列拿一記瀟灑後跟傳球送狀態大勇的拿達路馬天尼斯一程，後者不負所托快腳為國米追近至1：2。下半場戰至68分鐘馬天尼斯禁區內頭槌二傳，比列錫（Ivan PERISIC）接應射入為國米扳平2：2。

正當皇馬看似再度失分之際，兩個後備入替的巴西小將成為救世主。20歲的雲尼斯奧斯（VINICIUS JUNIOR）左路快放後傳中，找到19歲的同鄉洛迪高高斯（RODRYGO Silva de Goes），此子在國米鬆散防線下抽射入網，攻入皇馬3：2奠勝一球。

【周二8場歐聯賽果及積分榜】

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慕遜加柏大勝薩克達6：0。（路透社）

全取3分後，皇馬終於擺脫包尾窘況，以4分升上B組第三位，並將3戰2和1負的國米踢落榜尾。

同組另一戰，之前接連賽和皇馬和國米兩大強敵的德甲球隊慕遜加柏，憑法國前鋒柏利亞（Alassane PLEA）大演帽子戲法，6：0大炒薩克達，以5分升上榜首。

皇馬VS國米全場精華：