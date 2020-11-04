【歐聯】馬體會兩度中楣作客失分　 蘇亞雷斯偷睇VAR被罰

歐聯A組，馬德里體育會兩度中楣，作客遭莫斯科火車頭迫和1：1。比賽中出現罕見一幕！馬體會前鋒蘇亞雷斯偷看球證「睇VAR」，因不君子行為被罰黃牌。

當球證到場邊看VAR時，有沒有球員想過跑去一起看？或者有些球員會有這個想法，但敢付諸實行的第一人是昨晚的蘇亞雷斯。

當時馬體會防中赫達靴里拉在禁區內手球，球證走到場邊翻看片段，而蘇亞雷斯悄悄地走到球證身後，一起看VAR。當蘇亞雷斯看了約5秒後，旁證才來到，將他趕走，而球證看完VAR後，亦以不君子行為向他出示黃牌。

【蘇亞雷斯偷睇VAR逐格睇】

+ 4 + 4 + 4

Typical Luis Suarez lol pic.twitter.com/5zbHN9POEY — ManjBains (@ManjBains1977) November 3, 2020

馬體會今場在18分鐘由赫達靴里拉助攻，荷西基文尼斯頭槌頂入，先開紀錄，但赫達靴里拉很快就由功臣變罪人，在禁區內犯手球。球證看完VAR確認，再給偷看VAR的蘇亞雷斯黃牌後，就給予莫斯科火車頭12碼，安東米蘭卓克在25分鐘為主隊射成1：1。

【荷西基文尼斯先開紀錄】

【安東米蘭卓克追平1：1】

作客的馬體會全場圍攻，控球率超過6成，13次攻門有5次中目標，相反火車頭只得12碼入球一次中目標攻門。不過，火車頭門將古靴美馬列拿圖表現神勇，蘇亞雷斯頭頂腳踢的攻門，也被他救出，就連祖奧菲歷斯精彩遠射，亦被他飛身救出。

【祖奧菲歷斯遠射被救出】

此外，火車頭主場的門楣亦擋出馬體會兩次攻門，首先是31分鐘安祖哥利亞的遠射中楣，之後在66分鐘，佐治高基接應哥利亞傳球頭槌再中楣，蘇亞雷斯補射入網，但被指越位在先。

+ 2 + 2 + 2

馬體會久攻不下，作客以1：1和和火車頭，3戰得4分，仍排A組次席，火車頭就以2分排第3。同組另一場，拜仁慕尼黑作客以6：2大炒薩爾斯堡，3戰全勝以9分居首位，而薩爾斯堡就1分包尾。