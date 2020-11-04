【歐聯】馬賽對波圖慘敗平連敗紀錄　皮耶射失12碼連入波都難

馬賽對波圖慘吃大敗，追平一項恥辱紀錄。 馬賽有皮耶早段射失12碼，最終作客以0：3大敗，今屆歐聯分組賽全敗，兼未有入球。馬賽在歐聯12連敗，追平安德列治的紀錄，並列歐聯史上連敗場數最多的球隊。

在當地時間昨晚（11月3日）的歐聯C組，波圖主場對馬賽，馬利加在4分鐘就先開紀錄。馬賽在10分鐘博到12碼，可惜皮耶操刀未能命中目標。到28分鐘，輪到波圖獲得12碼，沙治奧奧利華拉主射入網，半場領先到2：0。

【周二8場歐聯賽果及積分榜】

+ 6 + 6 + 6

+ 4 + 4 + 4

【馬利加為波圖開紀錄】

【皮耶射失12碼】

【沙治奧奧利華拉射成2：0】

馬賽今場雖然控球較多，亦能製造到攻門，但前線把握力差，7次攻門竟然沒有一次中目標。波圖的路易斯迪亞斯在69分鐘錦上添花，鎖定大勝3：0。波圖以6分排C組次席，至於馬賽3戰全敗，未有入球而失7球，續排榜尾。

【路易斯迪亞斯射成3：0】

由韋拿斯保亞斯領軍的馬賽跨季歐聯12連敗，追平比利時球隊安德列治在2003到2005年創下的恥辱紀錄，兩隊並列歐聯史上連敗場數最多的球隊。馬賽上次在歐聯贏波，已經數到2012年的16強首回合，他們以1：0贏國際米蘭。

【上次馬賽在歐聯贏波時，他們有什麼球員？】