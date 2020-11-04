【英超】傳曼城將與美斯傾合約　巴塞會長候選人欲「造王」留人

巴塞隆拿球星美斯明年夏天合約到期，去向依然成疑，隨巴圖美奧辭任會長，有指美斯或改變主意，會隊候選人之一法利（Jordi Farre）亦表示會方應該在大選前就跟美斯談續約，更應開出迎合美斯的條件。 英國傳媒近日透露，美斯下一站大熱曼城將於1月跟美斯提早傾合約，希望提早得到這名阿根廷球星。

巴塞去季歐聯八強遭拜仁慕尼黑血洗8：2，美斯在賽後9日求去，啟動合約中的免費離隊條款，但最終巴塞獲西甲撐腰，指該名阿根廷球星表態離隊時，已過了條款訂明日期，故如果想離開球隊，將要付7億歐元的解約條款。

美斯季後去留成疑。（路透社）

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在留隊與「法庭見」之間，美斯最終選擇了前者，當時外界普遍認為，他於2021年完季後就會離隊轉投曼城。隨不得民心的會長巴圖美奧辭職後，西班牙傳媒認為美斯去向會出現變數，但會視乎結果而定。

巴塞會長候選人之一法利早前表示，球會應該在大選前就與美斯談續約事宜，應開出美斯要求的條件，「作為對他服務多年的感謝」。

美斯去季歐聯出局後9日向巴塞提出離隊要求。（Getty Images）

曼城仍視美斯為目標，但哥迪奧拿會否續留曼城亦是個問號。（Getty Images）

會長候選人欲創美斯牌 球王將變新MJ？

法利續稱「美斯想到哪裏踢波都可以」，又指美斯可回其母會紐維爾舊生踢一年，再考慮是否回巴塞。雖然法利表示會開出豐厚條件，「更有繼續聯合巴塞及美斯兩大品牌，將會讓美斯成為新米高佐敦」。

有傳巴塞要在一月前減低約1.9億歐元球員薪金。（Getty Images）

不過，大選將於3月才舉行，1月轉會窗重開後，各球會就可與美斯傾合約。英國傳媒就指，曼城將於1月跟美斯會面傾薪酬待遇。曼城營運總監Omar Berrada早前就表示，雖然今夏與美斯擦身而過，但「藍月亮」仍視這名33歲球星為目標。

另一邊廂，巴塞隆拿就因新冠肺炎疫情損失慘重，早前已再次要求球員減薪，有傳巴塞需要在1月前讓球員同意減薪3成，為球會節省1.9億歐元，否則有陷入財困之危，但西班牙電台RAC1 未有提供更多資料，故財困之說仍有待證實。

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