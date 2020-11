美國大選2020︱新總統拜登昔日英偉不凡　口吃被嘲運動場重拾自信

拜登(Joe Biden)宣布當選新一任美國總統,年屆77歲仍然有心有力登上權力頂峰,或許跟他自年輕開始有運動習慣有關。 他曾自詡是「天生運動員」,說話口窒窒一度為年少時社交上帶來一點障礙,一進入美式足球或棒球場大展身手,立即打破所有屏障,如魚得水。

民主黨前總統奧巴馬(Barack Obama)熱愛籃球,多年來保持打籃球習慣,更不時在人前露兩手,就如早前他為拜登助選時經過一個籃球場,亦不忘拾起籃球射個三分波,搶盡鏡頭。

他任內的副總統拜登相對低調,惟他的運動背景並不下於前總統。他曾在自傳《Promises to Keep: On Life and Politics》中說,「我對用言語溝通的能力嚴重缺乏自信,相反,我對自己的運動能力總是信心十足。」

曾是棒球隊成員,主持開球禮的拜登擲球動作似模似樣。(資料圖片:Getty Images)

不擅言辭 靠運動開啟另一扇門

在英美兩地,跑得快的小朋友經常被冠以「Dash」這個花名,拜登年少時確實跑得頗快,有這個名號卻是因為Dash的另一個意思——破折號。他因為高聲說話時不自覺地停頓,口齒不靈光而被取笑。

這個被同伴尋開心的對象,散落一地的自信心一點一滴地在球場上拾回來。「運動對我來說是自然的事,就如說話是不自然的。」他憶述,「運動成為我被接受的門票,並且得到更多——我不會輕易在比賽中被嚇怕,就算我有口吃,一直也是那個大叫:『將球交給我的孩子。』」

拜登(左二)與阿基米爾學院棒球隊隊友。(網上圖片)

【球場上的拜登】(按圖放大)

由包尾大幡變冠軍

中學年代就讀德拉瓦州阿基米爾學院(Archmere Academy),他的美式足球教練禾殊(E. John Walsh)生前曾讚揚拜登作為接球手(receiver)的球技。初出茅廬的禾殊1960年接手球隊前一季,阿基米爾錄得1勝6負劣績,球隊自1948年開始,未試過季贏超過兩場比賽。

獨立報章《賓夕凡尼亞州日報》記者Lochlahn March重組當年畫面:「對球隊期望很低。球季開始前人數仍不足夠,禾殊被逼在學校飯堂的人龍中招攬球隊30個成員之中的12人。對上一年踢邊鋒(end)的12年班生拜登,轉為左中衛(halfback)。」

結果那年阿基米爾以8戰全勝姿態奪得分區冠軍,拜登居功至偉。他4戰4次達陣共得24分,成為隊中得分王。如果加上4場非分區比賽,他那年得分更達到60分,成為德拉瓦州之冠。

禾殊教練與拜登(30號)。(網上圖片)

年輕的拜登十分帥氣。

從今天開始跑步吧!

跑向18區.序|當跑步是一種城市脈搏 從跑者視覺重新探索

為學業與女友放棄足球

這個中學運動明星升學後,在德拉瓦大學繼續踢美式足球,但只踢了一季便因為學業成績太差而離隊。GPA只得可憐的1.9,「我第一個學期出成績後,爸媽跟我說不准再踢足球。」

他一直計劃成績追上後便歸隊,一別便是兩年,球隊仍有他的位置,「看來我有機會一試防守後衛(defensive back)位置,急不及待9月到來,我在腦海中幾乎已看到秋季聯賽展開。」

最終夢想一樣的賽季並未到來,那年春天拜登遇上Neilia Hunter並旋即墮入愛河。由於Neilia的家位於紐約州,周末時間分配只能從練波或陪女友之間二揀一,他選擇美人而棄足球,Neilia亦成為他首任妻子,直至1972年一宗車禍後離世。