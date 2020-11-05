【歐聯】多蒙特輕取布魯日　夏蘭特梅開二度成比利時球隊剋星

挪威神鋒艾寧夏蘭特上季在歐聯分組賽打出名堂，如今已成為炙手可熱的新一代前鋒。夏蘭特如今披上多蒙特戰衣出戰歐聯，依然在這項歐洲球會最高級別賽事入球停不了，作客比利時布魯日梅開二度，生涯11場歐聯已攻入14球，效率驚人。 夏蘭特完場後接受訪問時，面對記者的「老尷」問題卻顯得難以招架。

多蒙特在歐聯F組第三輪分組賽，作客比利時與布魯日交手，夏蘭特前線掛帥，查頓辛祖今仗休息，改由杜根夏薩特及美國小將雷拿合作攻堅。

「蜜蜂兵團」上半場14分鐘打破缺口，杜根夏薩特遠柱左腳補射，布魯日門將米洛列特撲到皮球同樣入網。4分鐘後，多蒙特的角球攻勢，夏蘭特門前接應韋素頭槌二傳，首次頭槌攻門雖被米洛列特救到，夏蘭特隨即再加一腳補射，多蒙特18分鐘擴大領先比數至兩球。

多蒙舟由杜根夏薩特先開紀錄。（路透社）

多蒙特右閘梅尼亞上前助攻，入楔接應隊友過頭波再橫傳予夏蘭特，門前輕鬆再下一城，32分鐘梅開二度，「蜜蜂兵團」半場遙遙領先3球。

多蒙特下半場未有刻意再搶攻，布魯日亦未能「破蛋」，結果多蒙特3球輕取布魯日，3場分組賽中2勝1負，暫以6分高踞榜首。

夏蘭特梅開二度，今季3場歐聯皆有「士哥」。（Getty Images）

夏蘭特上季效力奧地利班霸薩爾斯堡時，在分組賽6場轟入8球，向世人證明超凡的入球能力，加盟多蒙特後不減其「歐聯殺手」的本色，今季3場歐聯分組賽皆有「士哥」，共攻入4個入球，生涯在歐聯上陣11場已累積14球，成為歐聯史上最快攻入14球的球員。

夏蘭特除了是「歐聯殺手」外，他面對比利時球隊更是毫不留情，上季分組賽鬥亨克時兩循環攻入4球，加上今仗的梅開二度，3場鬥比利時球隊已累積6個入球。夏蘭特賽後滿意自己的表現，稱與球隊一同進步。

夏蘭特在上半場梅開二度，兩季歐聯累積在比利時球隊身上取得6個入球。（Getty Images）

周三晚歐聯分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

今仗入球功臣之一的杜根夏薩特賽後受訪時，卻笑言夏蘭特仍有進步空間，「夏蘭特是入球機器，在場上不斷希望取得更多入球。不過，他在最後階段給我的傳送可以交得更好，希望他在周末的聯賽有改善。」

夏蘭特場上入球「易過食菜」，賽後受訪時卻遇上挑戰，面對記者的尷尬問題，夏蘭特表示「搞唔掂」。記者一條「今晚無得帶『女朋友』返屋企呀?」令夏蘭特不知如何是好，事關記者以「足球」比喻為夏蘭特的女朋友，該名挪威球星與連中三元擦身而過，未能帶皮球「返屋企」，夏蘭特面有難色地輕輕回答：「做唔到」，然後便匆匆結束訪問，場面尷尬。

夏蘭特「老尷」訪問片段：

Carra's reaction at the end 😂 🤣 pic.twitter.com/i1sqyGhRKW — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 4, 2020

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：