【網球】拿度達生涯里程碑　史上第4人奪千場勝仗

經歷19年職業生涯，「泥地王」拿度在巴黎大師賽第二圈力克同鄉盧比斯晉級，更拿下他職業生涯第1000場ATP級別賽事的勝仗，成為史上第4人，亦是繼費達拿後另一名現役球手達成這里程碑。

以頭號種子身份出戰巴黎大師賽（Paris Masters）的拿度（Rafael Nadal），首8名種子球手直入次圈，「泥地王」第二圈迎戰西班牙同鄉盧比斯（Feliciano Lopez），爭取晉級資格。

拿度在首盤失利，先以局數4：6先輸一盤，次盤與盧比斯戰至「Tie Break」才能以細分7：5扳成平手，拿度在決勝盤以6：4再下一城，力戰兩個半小時擊敗同鄉晉級，第三圈與澳洲球手佐敦湯臣（Jordan Thompson）爭入8強。

拿度第1000場ATP勝仗得來不易，力戰兩個半小時反勝同鄉盧比斯晉級。（Getty Images）

拿度除了躋身巴黎大師賽第三圈外，今場勝仗亦是他生涯的里程碑，在ATP級別賽事累積第1000場勝仗，繼名宿干納斯（Jimmy Connors）﹑蘭度（Ivan Lendl）及費達拿後，成為史上第4名千場勝利的球手，亦是繼費達拿後另一名現役球手拿下千場勝仗。

現代網球「三大天王」只剩下祖高域尚未突破千場勝利，祖高域現時有932場勝仗，以他目前勇態，走進「千場會」相信只是時間問題。

拿度成為史上第4名球手達到千場勝仗的里程碑。（Getty Images）

「千場勝仗會」4名成員：

拿度自2001年轉職業，由2002年取得ATP級別首場勝仗，19年後終於累積第1000場勝仗。達成千場勝仗的里程碑，拿度認為這是代表歲月不饒人，「1000勝代表我已經老了，證明我已經在網球界打滾一段時間，我同樣感到高興，因為證明我在這段時期有不俗的戰績。我需要向一路以來曾經幫助及支持我的人道謝，你們是我的推動力。」

作為「泥地王」，拿度在紅土場的戰績當然出色，在1000場勝仗中，贏出泥地賽佔445場，勝率更高逾9成，草地場僅得71場，其餘大部分（482場）來自硬地賽，另外兩場則來自地毯球場（Carpet）。

【拿度過去13次稱霸法網】

+ 7 + 7 + 7

【拿度與祖高域法網8度對壘】