【英超Fantasy】初哥為啖氣變認真玩　鄭兆聰：唔想輸畀丘建威

英超第8周上演重量級戲碼曼城大戰利物浦，強強對碰勝負難料，前香港足球先生兼足球評述員鄭兆聰（Ricky）認為，兩隊都面對傷兵問題，攻守各有隱憂，不過他仍覺得利物浦稍佔上風，並看好紅軍作客之下可不敗而回。

今場矚目大戰，雙方皆面對不少問題，利物浦後防大將雲迪積克（Virgil van Dijk）長唞，中堅替工法賓奴（Fabinho）亦加入傷兵行列，Ricky認為，祖爾麥迪比（Joel Matip）能否復出鎮守中路將成關鍵，這名喀麥隆守衛在日前的歐聯已列後備，今仗應可候命，若然高普最終派遣年輕小將上陣，防線將影響很大；相反，Ricky對紅軍中前場頗有信心，並謂迪亞高祖達（Diogo Jota）加盟後，產生良性競爭，增加球隊進攻瓣數，現已不用一定要出慣常的三叉戟，加上祖達近期腳風甚順，各項賽事4場轟入6球，狀態明顯好過文尼及法明奴，今場隨時又成救世主。

利物浦今周作客曼城，中堅缺人，祖爾麥迪比能否上陣將成關鍵。（Getty Images）

迪亞高祖達加盟後為紅軍前線帶來新氣象，近期他腳風甚順，近4仗已轟入6球。（Getty Images）

利物浦無中堅可用，另一邊廂的曼城則鬧中鋒荒，阿古路養傷，球隊欠缺一個有分量的中鋒，Ricky表示，這位阿根廷射手缺陣下，曼城今季的進攻數據奇差，即使陣中擁有史達寧、馬列斯及貝拿度施華等高質球員，但他們並非正宗中鋒，加比爾捷西斯又剛傷癒，狀態未足，領隊哥迪奧拿近期以費倫托利斯（Ferrán Torres）踢最前，此子歐聯連續3仗入波，但英超仍未開齋，加上長遠計以他作箭頭仍不化算，特別是面對強隊時，欠缺一個正宗中鋒是較為蝕底。

阿古路養傷下，哥迪奧拿近期以費倫托利斯（右）任箭頭，歐聯連續3場有士哥，惟英超仍未開齋。（Getty Images）

鄭兆聰上周取得76分，表現不錯。(英超Fantasy截圖)

兩個昔日南華隊友鄭兆聰（黑衫左）與丘建威（黑衫右）老友鬼鬼，現在一起擔任足球學校教練，Ricky坦言不想在英超Fantasy輸給對方。(丘建威-丘仔工作坊Fb專頁圖片)

英超Fantasy方面，鄭兆聰坦言自己是新丁，今季才真正參與其中，起初只是玩票性質，想不到公司及同事也認真看待，令他都要加把勁去執陣，仲笑稱不想輸給老友丘建威，事實上Ricky表現絕不失禮，上周取得76分，並且Cap中富咸前鋒米祖域（Aleksandar Mitrović），基亞利殊（Jack Grealish）、泰利文斯（Youri Tielemans）亦各取15分；今周他的陣容變動不大，並指文尼狀態冒升，即使硬撼曼城，仍投以信心一票，以他取代米祖域擔任隊長，另外，Ricky亦會換入水晶宮的佐敦阿休（Jordan Ayew），且看這位加納前鋒，能否撕破列斯聯防守取得高分吧。

鄭兆聰今周將注碼壓在「阿休」身上，認為此子可以在Fantasy取得高分。(Getty Images)

英超Fantasy Week 7最佳11人陣容：

+ 5 + 5 + 5

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：

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