【歐霸】阿仙奴李斯特城主場報捷　哈利卡尼領熱刺作客贏波

歐霸盃第三輪分組賽，3支英超球隊分途出擊，主場出擊的阿仙奴及李斯特城雙雙擊敗對手，全取3分。作客保加利亞的熱刺，哈利卡尼攻入熱刺的第200球，領軍以3：1擊敗對手。

阿仙奴在酋長球場迎戰挪威的莫迪，挪威球隊作客英格蘭未嘗一勝，該支挪威老牌球會當然希望在今仗打破宿命。

客軍莫迪今仗有個好開始，馬田艾寧臣（Martin Ellingsen）一記左腳熨射冷箭，皮球在門前彈地，使阿仙奴門將尼奴欲救無從，莫迪在22分鐘領先。兵工廠落後下取回不少優勢，上半場末段尼高拉斯比比助攻予尼基迪亞建功，但越位在先入球無效。

阿仙奴「食詐糊」後，繼續向莫迪施壓，完半場前一次快速反擊，尼基迪亞在禁區內橫傳，莫迪的侯根（Kristoffer Haugen）見韋洛克從後趕上被迫落腳試圖解圍，卻情急下將皮球踢入自己龍門，阿仙奴在上半場補時階段扳平。

莫迪的侯根（28號）回防心切，卻不慎將皮球踢入自己龍門。（Getty Images）

一不離二，兵工廠下半場再憑一記烏龍球反超前，阿仙奴一次小組入滲，韋洛克入楔落底，莫迪門將出迎未能阻止韋洛克傳中，莫迪的辛恩（Sheriff Sinyan）再度將皮球踢入自己龍門，莫迪今仗炮製3個入球，惜兩個是攻入自己龍門，阿仙奴在62分鐘反超前2：1。

兵工廠及後終於親自射破莫迪大門，巴卡約沙卡傳中予尼高拉斯比比撞射地波得手，加上比比完場前造就韋洛克建功，阿仙奴最終以4：1擊敗莫迪。阿仙奴3戰全勝得9分，高踞B組的榜首。

韋洛克攻入錦上添花一球，阿仙奴最終以4：1反勝莫迪。（Getty Images）

歐霸第3輪焦點戰果（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

伊恩拿祖閃耀全場 兩射一傳領軍挫布拉加

歐霸G組的李斯特城，同樣主場出戰鬥葡萄牙的布拉加，隊中的尖刀華迪先列後備，改由伊恩拿祖正選攻堅，該名尼日利亞前鋒並未有令主帥羅渣士失望，在21分鐘窄角度起腳射中布拉加門將，幸運地再落在他的腳下並射入空門先開紀錄。伊恩拿祖在換邊後不足兩分鐘再下一城，一記遠射再度收死布拉加門將，48分鐘梅開二度。

伊恩拿度除了個人轟入兩球外，其後亦造就普列特門前建功，67分鐘射成3：0，隨後功成身退被調離場，由艾約斯入替。李斯特城及後再憑占士麥迪臣再建一功，結果4球大勝布拉加，與阿仙奴同樣3戰全勝，在G組暫居榜首。

伊恩拿祖在歐霸繼續有出色表現，個人炮製3個入球。（路透社）

哈利卡尼300場入200球 熱刺作客報捷

上輪爆冷不敵安特衛普的熱刺，今仗作客保加利亞的盧多格德斯（PFC Ludogorets Razgrad），前線尖刀哈利卡尼在今仗創下兩個里程碑，在個人第300場為熱刺上陣的賽事中，攻入熱刺的第200球，上半場13分鐘接應盧卡斯莫拉的角球頭槌建功。卡尼及後投桃報李，回敬一記助攻予莫拉門前建功，33分鐘射成2：0。

雖然主隊在換邊後5分鐘得手，追成較接近的紀錄，後備入替的孫興慜即交助攻，盧施素在62分鐘攻入奠勝一球，熱刺作客以3：1報捷，3戰兩勝得6分，暫時以得失球差力壓另外兩支球隊居J組榜首。

哈利卡尼攻入熱刺生涯的200個入球，領軍作客取勝。（路透社）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：