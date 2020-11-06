【歐霸】AC米蘭跨季不敗走勢告終　主場3球不敵里爾

自停擺重開後，AC米蘭成為歐洲五大聯賽唯一一支不敗之師，這個走勢終告一段落。AC米蘭在歐霸H組分組賽，竟然在主場失利，里爾的耶斯斯大演帽子戲法，領里爾3球報捷，AC米蘭跨季24場不敗告終。

歐霸H組算得上是「死亡之組」，AC米蘭﹑里爾﹑些路迪及捷克的布拉格斯巴達同組，今仗由AC米蘭硬撼里爾。「紅黑兵團」及里爾在意甲及法甲今季依然保持不敗之身，AC米蘭5仗錄得4勝1和，里爾最近3場全數和波，近況AC米蘭稍稍佔優。

AC米蘭今仗繼續由伊巴謙莫域率領卡斯迪利祖及巴謙戴亞斯攻堅，力爭延續其不敗走勢。不過，AC米蘭在上半場中段已遇到阻滯，隊長羅馬洛尼（Alessio Romagnoli）禁區內推跌里爾的耶斯斯（Yosuf Yazici），該名土耳其球員親自操刀12碼中鵠，22分鐘先開紀錄。

兩軍今仗中目標的數字相若，里爾錄得6次，主隊AC米蘭僅少兩次，把握力卻成為今仗的勝負分野。耶斯斯在下半場禁區外一記施射，皮球彈地再飛向龍門，AC米蘭當拿隆馬未能清脆撲出入網，55分鐘再下一城。耶斯斯3分鐘接應隊友橫傳，左腳順腳一熨破網，58分鐘大演帽子戲法，結果里爾作客3球淨勝AC米蘭，以兩勝一負登上H組榜首；AC米蘭則以6分居次席。

自新冠肺炎停賽重開後，AC米蘭保持極佳的狀態，今仗前已錄得跨季24場不敗，成為五大聯賽中唯一的不敗之師，可惜這紀錄被里爾打斷，相隔242日後再吞敗。

伊巴謙莫域今仗沒有進賬，未能再度成為球隊的「救世主」，該名瑞典老將更在62分鐘被調離場，從伊巴的身體語言似乎對領隊決定感到不滿，步離球場時雙手不斷在面前打圈，主帥皮奧利（Stefano Pioli）賽後這是伊巴因落敗而失望的手勢。

即使AC米蘭的跨季不敗告一段落，皮奧利賽後強調球隊並沒有輕敵，在今仗中出現一些犯錯，讓對手有機會乘虛而入，並希望從今場敗仗中汲取教訓。