【歐霸】摩連奴風騷賀熱刺贏波　盧施素有波入仍被提點

歐霸J組，熱刺作客保加利亞的盧多格德斯，憑哈利卡尼﹑盧卡斯莫拉及盧施素各建一功，以3：1擊敗對手。 熱刺雖然順利全取3分，主帥摩連奴卻認為球隊發揮一般，就如入球功臣之一的盧施素仍有進步空間。「摩佬」過往不時在記者會爆金句，隨時代轉變，摩帥亦與時並進，透過社交網站紀錄自己的心情。

熱刺在上輪歐霸分組賽，作客爆冷不敵比利時的安特衛普，今輪再度作客征戰保加利亞的盧多格德斯（PFC Ludogorets Razgrad），隊中尖刀哈利卡尼在生涯第300場賽事中，射入球會的200個入球，加上盧卡斯莫拉及盧施素各建一功下，熱刺作客3：1擊敗盧多格德斯，暫時升上歐霸J組榜首。

阿仙奴李斯特城主場報捷 哈利卡尼領熱刺作客贏波

哈利卡尼及盧卡斯莫拉在今仗同有進賬，熱刺以3：1作客報捷。（路透社）

歐霸第3輪焦點戰果（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

熱刺今仗雖然作客順利擊敗對手，摩連奴依然對球隊今仗發揮有微言，直言麾下需要把握上陣時間證明自己，「我經常要求球員傾盡所有，我依然對球員們今仗的發揮有不滿，部分球員相當清晰，以表現證明自己在隊中的一地位。部分球員較少上陣的機會，他們需要好好把握在場上的時間，證明他們值得有更多上陣時間。」

摩連奴點名「提點」今仗入球功臣之一的盧施素，他需要提升體能狀態，事關他沒有季前準備，「盧施素是個出色的球員，他的用球能力依舊保持水準，但他的體能狀態更有待提升，現時的盧施素並非我們認識的他。他在休季期間時沒有訓練，他需要時間逐漸提升，在強度﹑轉換及體能上仍要加強。」

盧施素雖然今仗有入波，但摩連奴依然對他的表現有微言。（Getty Images）

隨年月過去，摩連奴似乎學懂收口的藝術，過去的金句不再，幸好「摩佬」近期活躍於社交網站，卻露出另一面的摩連奴。正如上周安特衛普的一仗，出發及回程亦有在Instagram發文，由出發的輕鬆睇戲，到回程的「黑面神」，獲得不少網民的歡心。

摩連奴今仗贏波後再有更新，上載一張「零食圖」，配上「當你表現不太好時仍然取勝」，加上「摩佬」的樣子，勝利的風騷不言而喻。

熱刺作客吞敗摩連奴即變「黑面神」 賽後連環發炮

贏波，食零食，一樂也。（摩連奴Instagram截圖）

摩連奴勢成網路的新寵兒，他表示有另外原因才活躍在社交網站，「我並不是一個『Instagram人』，我在近年也沒有更新，但我的贊助商對此不太高興，所以如今逐步重新啟用，我希望為歡樂給我的追隨者。」

摩連奴近期爆笑IG Post：

+ 3 + 3 + 3

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：