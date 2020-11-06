【歐霸】以超前鋒「爆Seed」蝎子腳　玩謝利華古遜防線再入球

又到歐霸盃金球時間。上兩輪都有半場超級遠射，今輪出現個人表演，盡現靈活與爆發力。 以色列球隊比亞斯華夏普爾未能全取三分，至少有這個「一打三」金球回味一下。

比亞斯華夏普爾（Hapoel Beer Sheva）在C組第3輪主場迎戰德甲利華古遜，開賽5分鐘先失球，荷蘭籍前鋒阿高拉茲（Elton Acolatse）於11分鐘為主隊扳平，25分鐘更憑一己之力，為球隊反超前。

阿高拉茲今仗表現出色，一度令比亞斯華夏普爾反超前。（路透社）

比亞斯華夏普爾後場大腳斬前，出界前隊友奮力一頂，避免出界，但當然欠缺準備。球飛向正在衝前的阿高拉茲，他放慢腳步依然人前波後。他跑着接應，右腳向後抬使出「蝎子腳」一勾，剛巧令皮球在他與利華古遜中堅德高域（Aleksandar DRAGOVIC）之間溜向前方。

阿高拉茲（左）如有神助，令德高域（右）一仆一碌。（路透社）

德高域冷不提防，急忙從內檔發力，嘗試逼走阿高拉茲，惟力量輸蝕。阿高拉茲一拍再卸身，令德高域跌倒。阿高拉茲「搞掂」德高域後從禁區右路扣大位，又騙過回防救駕的莊拿芬泰希（Jonathan TAH），逼得門將哈迪基（Lukas HRADECKY）出迎封位。惟阿高拉茲推順到正中央，輕鬆扣過落地撲救的哈迪基，才窺準遠柱輕輕一燙，再次令莊拿芬泰希回身不及。整個利華古遜後防被「玩謝」，仍無法阻止入球。阿高拉茲出身自阿積士青訓，曾為荷蘭青年國家隊上陣，但從未為阿積士一隊上陣，今年從比利時甲組聯賽球隊聖圖爾登轉戰以色列。

利華古遜面對阿高拉茲突然「爆SEED」，只好望洋興嘆。（美聯社）

【阿高拉茲「爆珠」一擊】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

比亞斯華夏普爾憑精彩入球反超前，可惜上半場擺烏龍而讓利華古遜扳平，更於下半場中段連失兩球，結果負2：4收場。

利華古遜最終發揮實力，取得最終勝利。（美聯社）

歐霸第3輪焦點戰果（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

C組現時由捷克球隊布拉格斯拉維亞（Slavia Prague）憑較佳對賽成績，壓住同樣6分的利華古遜排榜首。比亞斯華夏普爾則由對賽成績較差，被尼斯壓在榜末。

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：