【歐霸】大雨襲維拉利爾致球場水浸　延遲僅70分鐘回復原貌作賽

踏入11月，夏天已慢慢離去，變幻不定的天氣卻依然為大地帶來雨水。維拉利爾主場鬥特拉維夫馬卡比的歐霸分組賽前，突然落下滂沱大雨，導致球場積水，未能如期在當地時間晚上9點開賽。有一眾維拉利爾工作人員齊心合力下，球賽僅延遲1小時10分鐘，球場便如新的一樣，最終「黃色潛艇」以4球大破特拉維夫馬卡比。

維拉利爾與以色列的特拉維夫馬卡比﹑土耳其的施華斯堡及阿塞拜疆的卡拉巴克同列歐霸I組，除了舟車勞頓外，絕對是一枝好籤，「黃色潛艇」在前兩輪輕鬆兩連勝，今仗返回主場鬥以色列的特拉維夫馬卡比。

維拉利爾的綽號是「黃色潛艇」，潛艇理應在水底出現，「黃潛」今仗開賽前亦遇到「大水」，與他們的綽號不謀而合。一片雲雨帶突襲西班牙東部，主場身處東部的維拉利爾當然首當其衝，暴雨下球場嚴重積水，球場未能如期在當地時間晚上9點準時開波。

維拉利爾主場在暴雨下多處積水。（路透社）

歐霸第3輪焦點戰果（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

從兩軍的Twitter就能看到球場的雨量有多大，大雨連看台上的紙板球迷同樣「濕到淰」。大雨來得快亦完得快，雨勢減弱至可以作賽的雨量，不過球場的積水才是最重要的問題。「疏導雨水，需要暢通的渠道」，維拉利爾主場的排水系統相當出色，僅僅45分鐘內每平分米便排出60升的雨水，使球場極快回復原狀。

#UEL | MAKE SURE YOU WATCH UNTIL THE END. 😉 pic.twitter.com/DqXFy0EC39 — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) November 5, 2020

除了「暢通渠道」，「有佢哋幫手」才會成功，就是一眾維拉利爾主場的工作人員，他們出動不同的法寶，又掃又吹，力爭盡快將球場回到適合比賽的狀態。在各單位的努力下，球賽終於在當地時間10點10分開賽，比原定時間延遲1小時10分鐘，但球場比一小時已截然不同。

沒有一眾工作人員，相信球場難以在短時間進行。（路透社）

維拉利爾開賽前雨勢非常大：

工作人員勞苦功高，為球場回復原狀出心出力，一眾「黃潛」球員亦以表現報答工作人員的苦心，開賽僅4分鐘便由前鋒卡路士巴卡（Carlos Bacca）接應頭槌建功，掀起大勝的序幕。該名哥倫比亞前鋒下半場7分鐘再下一城，同樣來自頭槌，維拉利爾52分鐘領先至兩球。

維拉利爾及後由兩名小將，貝拿（Alex Baena）及尼奴（Fernando Nino）各建一功，結果「黃潛」大勝特拉維夫馬卡比4球，分組賽3戰全勝高踞歐霸I組榜首。

維拉利爾前鋒卡路士巴卡梅開二度，最終「黃潛」大勝特拉維夫馬卡比4球。（路透社）

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：