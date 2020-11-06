【足球熱話】C朗索爆女友歌精舞勁　一身黃金甲展歌喉熱爆全場

葡萄牙球王C朗拿度克服新冠肺炎，生活逐漸回復正常，再上戰線即有入球。C朗的火辣女友佐真娜亦不輸蝕，現身電視節目，觸發話題。 體態曼妙，就算「包到冚」都可以婀娜多姿。佐真娜今回登上西班牙版《蒙面歌王》節目，變身「獅子女」，一舉手一投足以及歌聲，都令全場興奮莫名。

有看過中國版本的節目嗎？歌手帶上不同造型的頭套，即席獻唱，台下嘉賓與觀眾憑歌聲猜出誰是歌手。26歲的「C朗嫂」佐真娜（Georgina Rodriguez）剛剛登上西班牙版本節目《The Masked Singer》，選擇穿起一身黃金甲，頭戴巨型獅子頭。

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佐真娜與C朗相當恩愛（Instagram@georginagio）

【球王未婚妻的家庭生活】（點圖放大）

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霸氣的獅子頭，載歌載舞，扭動蛇腰，唱出活潑歌聲。加上3D動畫投影和燈光伴隨，全場氣氛高漲，觀眾拍手歡呼。唱歌完畢，嘉賓猜想頭套之內，何方神聖。佐真娜的聲音經過電腦處理，先拍下一段影片，給予提示，「我愛火腿，但是好的火腿」，「我喜歡坐在最愛的梳化，看電視節目，但誰知未來有一天，我可能會出現在電視的另一邊」。

頭套大如幾個頭，戴起來跳舞很累（影片截圖）

佐真娜最後說「我真想你們看看我是誰，因為你們仍然錯得交關」，拿起頭套後全場尖叫，主持人高呼「佐真娜」。全場呼叫她的名字，她說很榮幸回到自己國家後，亮相第一個電視節目，「我愛我的國家，正如我愛伊比利亞火腿」。

戴咁大個頭套都可以跳舞 佐真娜全靠呢種運動

美艷動人獅子女（影片截圖）

【看C朗，更要看女友佐真娜】（按圖放大）

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C朗拿度早前確診新冠肺炎，需要立即隔離。佐真娜與C朗的4名子女留在C朗於意大利的寓所，但與C朗分開居住，直至C朗康復。C朗結果經歷半個月隔離生活後，日前重返戰線，後備入替即為祖雲達斯射入2球。

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【C朗染疫時間線（按圖放大）】