【MotoGP】羅斯染新冠肺炎20日後終康復　周末鬥歐洲站不是夢

MotoGP名將﹑9屆世界冠軍「醫生」羅斯在上月中確診新冠肺炎，錯過「背靠背」的阿拉崗站賽事。羅斯在周四（5日）的病毒測試終於呈陰性，有望在周末的歐洲站病癒復出。

MotoGP名將羅斯（Valentino Rossi）在上月16日﹑西班牙阿拉崗站前確診患上新冠肺炎，篤定無緣為山葉（Yamaha）車隊出戰，只能留在意大利的家中休養，直至病毒測試呈陰性才有望復出。

9奪世界冠軍傳奇車手 「醫生」羅斯確診

羅斯患新冠肺炎20日後，病毒測試終於呈陰性。（資料圖片／Getty Images）

連續兩星期在阿拉崗的分站，雖然山葉車隊領隊曾透露羅斯早已沒有肺炎的病徵，卻持續在病毒測試呈陽性，所以無緣上陣。山葉車隊過去兩站只剩下域奴利斯（Maverick Vinales）一架戰車上陣，失去不少寶貴積分，故此山葉在歐洲站前宣布將由Superbike的車手謝路夫（Garrett Gerloff）任替補車手出戰。

早前山葉車隊宣布Superbike車手謝路夫將取代羅斯出戰歐洲站。（資料圖片／Getty Images）

山葉車隊發聲明公布羅斯的新病情，透露該名41歲的老將在周二（3日）仍呈陽性，在周四（5日）終於驗出陰性，患病20日後終於康復。聲明中表示，根據意大利的法例，羅斯已經完成隔離並可以離開意大利，所以他將隨即飛往華倫西亞準備出戰歐洲站。

話雖如此，羅斯卻不一定可以出戰周末的賽事，事關「醫生」需要在當地時間周五的測試中呈陰性，才有望在周末披甲。即使羅斯「連過兩關」，他亦篤定錯過第一節練習。

羅斯已出發往華倫西亞，只要在當地周五的病毒測試過關，便有望在周末復出。（資料圖片／Getty Images）

另外，山葉在沒有得到國際電單車聯會（FIM）的許可下，在揭幕戰西班牙使用與季前不同的引擎部件而違例，所以被賽會扣山葉車廠50分，相關使用山葉引擎的車隊同樣被扣分。山葉在車廠排行榜中，扣分後跌至第3名；山葉廠隊在車隊排行榜同樣跌至第5名。

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