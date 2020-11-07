【英超】蘇斯克查自信真金不怕洪爐火　「我不會像紙牌屋般倒下」

自周中歐聯作客落敗給巴沙克舒希後，曼聯領隊蘇斯克查備受壓力，外界開始盛傳假如曼聯今晚英超不敵愛華頓，蘇斯克查就要「落鑊」，更指會方已接觸賦閒在家一段時間的熱刺前主帥普捷天奴，接過「紅魔鬼」這支火棒。 蘇斯克查在賽前記者會面對記者窮追不捨卻顯得非常堅定，仍然堅持自己是「對的人」去帶領曼聯。

蘇斯克查出席賽前記者會時，彷彿早已料到記者會追問自己前途問題。他重申自己是帶領曼聯的最合適人選。他表示：「如果我不捍衛自己的信念和價值觀，哪誰人會？」他續指：「我不會只回望一兩場比賽結果，然後就像紙牌屋般倒下。」

蘇斯克查備受壓力，為前途正頭痕。（Getty Images）

蘇帥指，自己一直與球會有「開放而坦誠」的對話，並指自己在掌控奧脫福的日子一直展現出強勢領導能力；他有信心周六能在愛華頓主場葛迪遜公園揚威。

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「世人對曼聯球員、教練和領隊都一定有要求，這是一種期望。我們要在思想上變得更硬淨。」蘇斯克查指，「我們是世上最好和最大的球會，周三後我們早知批評會鋪天蓋地出現，問題是你如何去應對。球員們已準備好用行動回應，我們都感到受傷害，連輸兩場比賽不會好受，但足球就是如此。」

很多人都認為蘇斯克查能否妥善解決如何安置普巴問題，是他能否繼續掌帥的關鍵。（Getty Images）

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被問及有傳聞指球會和熱刺前教頭普捷天奴接觸他有什麼想法時，蘇斯克查表示：「我對球會仍然有長期計劃。雖然所有人都想曼聯在短期內有好成績，但我和球會一直有正面、良好和開放的對話。」

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費Sir前助手麥卡倫和另一曼聯前領隊莫耶斯都異口同聲指，執掌曼聯就是如此，要恒常地面對壓力，如果接連輸波，教練只能自求多福。翻查記錄，自偉大領隊費格遜爵士退休後，包括蘇斯克查在內的４名曼聯正式主帥，戰績其實差不多，得勝率最高的摩連奴，為曼聯贏過3隻獎盃，但同時掌帥時開支也是最大，高達3.15億英鎊。

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蘇斯克查勝率排在摩連奴之後，較雲高爾和莫耶斯都好，偏偏未有獎盃落袋，連足總盃甚至社區盾也捧不到一次。去季蘇帥帶領曼聯在國內外3項盃賽都4強止步，聯賽排名亦只得第三，假如今晚再輸一場或許真的要面對和其餘3位前領隊同一命運。

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