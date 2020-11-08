【德甲】多蒙特主場憾負拜仁　兩大神鋒交手　挪威金童欠缺什麼？

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今年初加盟多蒙特以來，憑極出色的入球率、技術及速度，極速走紅。 儘管這位挪威神鋒進步極大，然而今日凌晨（8日）在「德國國家打吡戰」再遇拜仁慕尼黑，與羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）直接交手，殘酷地使他意識到自己若想成為最強射手，仍有漫漫長路。

多蒙特上一次在聯賽擊敗拜仁慕尼黑，已要數到兩年前在主場以3：2獲勝，該季多蒙特一度在榜首領先9分，最終卻因下半季急速下滑遭拜仁後來居上。「蜜蜂兵團」上季引入艾寧夏蘭特，加上眾新兵慢慢磨合，與拜仁的差距似乎有所縮窄，5月再戰死敵以1球僅負，季初德國超級盃又是2：3落敗，今晨在主場聯賽出擊，自然銳意贏得這場冠軍前哨戰。

然而對多蒙特來說，無論比賽過程有多激烈，相較去年交手，表現更大幅改善、甚至能踢得主動。多蒙特隊長馬高列奧斯一記漂亮撞射打開紀錄，但完半場前多蒙特在危險位置輸角球，遭阿拉巴直射入網，換邊後不久又遭倒戈的利雲度夫斯基入球。其後久攻不下，終於遭利萊辛尼拉開比數，即使夏蘭特追近比數，戰果還是令人遺憾的2：3。

年輕的艾寧夏蘭特仍有很多時間可以爭取錦標，但對於31歲的隊長馬高列奧斯（右）來說，今季在陣容齊整之下，是最好、也可能是最後的機會。（Getty Images）

「我應該要入到更多球的。」夏蘭特在賽後訪問遺憾地說，也道出了這場大戰中多蒙特輸波的其中一個關鍵——主力射手的把握力。

今仗多蒙特攻勢不少，尤其在上半場中段及下半場，給予對手後防不少壓力，論總射門數兩軍不相上下（多蒙特15次5中目標、拜仁16次10中目標）。然而，夏蘭特全場有3次接獲隊友製造埋門機會，處理上卻失去以往的冷靜，兩球射遠柱卻在柱邊出界、一球稍有遲疑就被對手後衛閂到，直到90分鐘，才在全場第4次機會破門追成3：2，卻為時已晚。

相較夏蘭特的4射1中，利雲度夫斯基全場機會不多，除了兩球入球因越位被判無效，他全場僅2次射門就取得1個入球，繼續發揮高效本色。

今季首場德國國家打吡，拜仁慕尼黑最後守住勝果。（Getty Images）

利雲度夫斯基與夏蘭特之間，不僅是12年的經驗差距，他既獲譽為當今最全面的中鋒、連續5季攻入超過40球，上季更成為歐洲足球先生，他的優勝之處當然不止射門轉化率。

單場數據利雲度夫斯基全勝

事實上，在「德國打吡戰」中，無論傳送準確率（夏蘭特73%、利雲93%）、關鍵傳送（夏蘭特0次、利雲1次）、爭頂成功次數（夏蘭特1次、利雲4次）、搶斷次數（夏蘭特0次、利雲4次），利雲都佔盡上風；加上他今仗交出1次助攻，更有冠絕全隊的15次五五波爭搶成功，反映利雲除了入球，更以協防、創造機會等方式協助球隊，他對於球隊整體的影響力，無疑遠遠高於夏蘭特。

夏蘭特也深明這一點，儘管他跑出全場最高速、踢得充滿激情、對手後衛也難以招架他的衝擊力和速度，但要將自己最好的一面在真正關鍵的大賽中呈現，他深知仍需努力：「拜仁是世界上最好的球隊，我們需要繼續努力，踏出那一步，做到跟他們一樣好。」

夏蘭特擁有得天獨厚的才能、身體質素、射門觸覺，也比常人更努力，但「世界最佳」並不屬於現在的他，而在未來。

【艾寧夏蘭特的特點】

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