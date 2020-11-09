高爾夫球│南非最極端球洞　需坐直昇機上山頂發球　僅14人得小鳥

高爾夫球要駕馭地形、風勢等自然因素，可謂一項與大自然比拼的運動。南非的Legend Golf & Safari Resort就有一個十分特別的球洞，被稱為「Extreme 19th」。這個球洞發球點位於400米高的山頂，要打這一個洞需坐直昇機上山，世上至今只得14人能在這個標準杆3杆的球洞取得小鳥（Birdie）。

這個度假村位於南非離約翰尼斯堡兩個半小時車程，除了18洞的高球場外，更有一個特別的附加洞，被稱為「Extreme 19th」。要打這個洞需要從度假村坐車再轉直昇機，飛上400米高的Hangklip Mountain山頂才到達開球位置。

Extreme 19th為全球最高的3杆球洞。（網上圖片）

於Extreme 19th打Par：

開球區與球洞距離395碼，但打出去後，高球需要約20秒才會落地，更需要一名地面上的監察員搵波，以無線電告知大約位置，此時球手需坐直昇機落山才可打第2杆。

圍繞果嶺都是沙丘，故要打出平標準杆的成績已經難倒不少職業選手，就算是英國好手路斯（Justin Rose）都僅得Bogey。

過去10年僅14人能在這裏打出小鳥。（網上圖片）

球手要坐直昇機前往發球區。（網上圖片）

過去10年沒有人能在此處打出一杆入洞，但據記錄，「Extreme 19th」至今有14人打出小鳥，職業板球選手Franklyn Stephenson為其中一人。至於能在此處得到Par的名人中，英國F1車手咸美頓（Lewis Hamilton）、美國影帝Morgan Freeman都在其中。

「Extreme 19」為世上最高及最遠的3杆球洞，由多名職業選手合作設計，包括西班牙的加西亞（Sergio Garcia）、路斯、韓國球手崔京周等。