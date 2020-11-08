【英超】熱刺兵疲靠卡尼一頭奠勝救　巴利回歸首次聯賽正選

熱刺周日（8日）英超頭場作客西布朗，今夏以借將身分回的加里夫巴利（Gareth Bale）得到正選機會。雖然這名威爾斯國腳出場76分鐘未能取得入球，但熱刺最終憑哈利卡尼（Harry Kane）一箭定江山，以1：0隧勝西布朗。

西布朗開波不久後就有機會攻門，但哥林羅賓遜的射門角度、力度都欠奉，被熱刺門神洛里斯輕鬆一抱入懷。

熱刺13分鐘有哈利卡尼左路傳，尼當比利心口一控一傳給無人看管的孫興慜，可惜該名韓國球星控定皮球修正太慢，最後射門被主隊守將擋出。西布朗面對熱刺三箭頭並未選擇縮後，17分鐘達尼爾科朗斬中，卡蘭格蘭楔贏兩名熱刺中堅，但頭槌偏離目標，未能威脅洛里斯。

巴利重返熱刺後首次英超正選出場。（路透社）

熱刺明顯有疲態，孫興慜今場亦踢得不順。（路透社）

上半場西布朗進攻較多，兩路斬中落點都十分不錯，可惜難過艾歷迪亞及艾達韋列特兩名「大杉」，遠射亦未能仲中目標，故未能找到真正破門機會。

今戰正選的加里夫巴利上半場表現較靜，熱刺明顯歐霸作客盧多格德斯後有兵疲跡象，上半場攻勢除了孫興慜一腳外亦未有太多具威脅攻勢，半場兩無紀錄回更衣室。

熱刺換邊後壓得更前，但仍是不多埋門機會，卡尼56分鐘接應巴利罰球傳中，銅頭一搖斜出。熱刺59分鐘終於首次命中目標，利古朗於離門約25碼起左腳勁射，門將森莊士東雙拳擋出。

巴利重返熱刺首度英超正選出場：

尼當比利一分鐘後在禁區頂停波後，突然後腳交給卡尼，但該名英格蘭射手射門被西布朗的達拉奧沙擋出，尼當比利亦被對手踢倒，需離場接受治療。客隊67分鐘有哈利卡尼左路付傳後，利古朗似射非射，後備入替的盧施素中間加一腳柱邊斜出。

西布朗被圍攻至70分鐘開始反撲，干拿加歷查禁區頂在兩名熱刺球員壓迫下遠射，角度刁鑽得洛里斯投降，但卻中柱彈出。

巴利76分鐘左右被換出。（路透社）

熱刺終憑卡尼頭槌入波全取3分。（路透社）

巴利終於在77分鐘被換出，由盧卡斯莫拉入替。這名威爾斯球星今仗雖然沒有太多建樹，狀態亦顯然未到最佳，但鬥心十足，表現積極。

另一後備入替的雲尼斯亞斯卡路士，83分鐘禁區頂接應利古朗橫傳，隨即起腳射左下角，但卻被莊士東飛盡拍出。久攻之下，熱刺右閘杜靴迪88分鐘斬中，卡尼於門前「撐龍舟」，刪好笠過莊士東，客隊終於打開紀錄。

最終熱刺以一球險勝西布朗，連同歐霸最近3仗全勝。

英超第8輪賽程（按圖放大）：