【西甲】皇馬3度犯天條遭華倫反勝　拉莫斯陰濕腳害人不成招惡果

西甲班霸皇家馬德里受新冠肺炎疫情影響，凌晨西甲作客華倫西亞，高開低收。缺少兩將的皇馬先開記錄後，華倫西亞反勝4：1。 除了一個極盡「蝦碌」的烏龍球，華倫西亞中場卡路士蘇拿（Carlos SOLER）演出12碼帽子戲法。皇馬「惡人」隊長沙治奧拉莫斯犯手球輸掉最後一個12碼的過程，完美演繹「奸有奸輸」四字。

皇馬上周中歐聯險勝國際米蘭後，夏薩特及卡斯米路確認新冠肺炎須隔離，前者表現一向遜於預期，後者乃中場「勞模」，對皇馬的攻守影響大得多。統計去季至今，卡斯米路沒有正選上陣的6場西甲，皇馬僅勝1仗。球隊在23分鐘由賓斯馬在禁區頂施冷箭，省中對手後衛改變方向而先拔頭籌，未料黑暗長夜才剛開始。

拉莫斯抱頭，不敢相信單場失3個12碼？還是不敢相信輸12碼非因踩中對手，而是手球？（Getty Images）

皇馬缺卡斯米路 先開記錄後兵敗如山倒

領先僅7分鐘，荷西加耶（Jose Luis GAYA）傳中時省中盧卡斯華斯基斯（LUCAS Vazquez）的手，華倫西亞獲判12碼，卡路士蘇拿（Carlos SOLER）主射被泰拔高圖爾斯救出，補射中柱後尤路斯穆沙（Yunus MUSAH）補中得手。球證卻收到VAR球證通知，稱穆沙在蘇拿主射12碼前已踏入禁區，指示重射。蘇拿重射「冇甩拖」，為主隊扳平。

一句講完：雞手鴨腳。（路透社）

皇馬防線呈獻：雞手鴨腳烏龍球

皇馬在43分鐘後防犯錯而落後，華拉尼（Raphael VARANE）應付傳中球時解圍不成，球彈高後墜向白界內。高圖爾斯此時坐下，向上伸手欲拍走皮球，華拉尼則回身到白界內試圖解圍，卻齊齊「唔中」，皮球最終跌在高圖爾斯的胸口，已經全入白界。華倫西亞靠此「一仆一碌」烏龍球，半場反先，易邊後9分鐘再有麥斯高美斯（Maxi GOMEZ）被馬些路絆跌而再獲12碼，由蘇拿射成3：1，未料再過9分鐘，在12碼點完成帽子戲法。

明明踩腳，轉眼變成handball，奸有奸輸。（Getty Images）

拉莫斯陰濕防守 「踩曱甴」不成犯手球

穆沙接應傳送，拉莫斯此時殺到，兩人爭持一下之後，穆沙突指拉莫斯犯手球。慢鏡顯示，拉莫斯上前攔截之際，疑似勾起足踝踏向穆沙，未料穆沙挑起皮球而且「縮得切」。皮球在兩人大腿間碰來碰去，此時拉莫斯伸出左手欲阻穆沙去路，卻先拍走皮球，糊里糊塗再輸12碼。蘇拿完成帽子戲法，成為西甲本世紀首位球員單場入3球12碼。

【沙治奧拉莫斯驚現「踩曱甴」防守】（按圖放大）

皇馬本季聯賽第2次落敗，施丹賽後表示負責全在他身上，「我解釋不了，沒有藉口。我身為教練，需要找出解決方法。對手戰術上並非佔優，但我們入球後，情勢急轉直下」。

蘇拿連入3個12碼，為華倫西亞超過3年來首名戴帽球員。（Getty Images）