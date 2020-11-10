【英超】沒有VAR世界更美妙　利物浦越位12碼誤判樣樣齊

「VAR，為球場帶來爭議」，開季8輪，起初的瘋狂手球12碼已稍微收歛，惟令人摸不着頭腦的離奇越位依然存在，爭議依舊不斷。 衛冕冠軍利物浦似乎是今季被VAR「重點招待」對象，Amazon Prime Video Sport指出VAR今季已對紅軍作出5次不利的判決，冠絕英超。英國《太陽報》表示若果在沒有VAR的情況下，利物浦現時應該排在榜首。

關於「VAR殺死足球」的言論不時出現，最近一名受害者是列斯聯的前鋒班福特（Patrick Bamford），一個精彩的入楔走位及挑射建功，卻被VAR認為他的前臂越位，入球無效，賽後當然「嬲爆」。

【英超】列斯聯漂亮入球又被吹走 班福特：VAR毀滅足球

班福特上輪攻入金球，卻被VAR吹走，賽後直言「VAR毀滅足球」。（資料圖片／Getty Images）

有傳媒表示，利物浦今季是VAR下的最大受害者，Amazon Prime Video Sport在Twitter表示，紅軍今季已因VAR錄得5次不利的判決，比任何一支英超球隊來得多。

翻查過去8場聯賽，在VAR的干預下，針對利物浦的不利判決其實有6次，當中包括連續3場聯賽均有入球被「吹走」，其中兩球越位及1球來自犯規在先。

今季面對5個VAR不失判決，可能高普也想高呼一句「Why Me？」（資料圖片／Getty Images）

利物浦連續3場被VAR推翻入球：（按圖細閱）

VAR六度作出不利紅軍判決

除了入球被吹走外，利物浦在「默郡打吡」另有一次爭議判決：中堅雲迪積克被愛華頓門將比克福特魯莽出腳夾跌後傷出，VAR只顧翻查雲迪積克是否越位，完全忽視比克福特的動作是否因嚴重犯規應被判罰紅牌離場。

鬥錫菲聯一仗中，法賓奴在禁區頂的犯規，球證翻查VAR後直指12碼點，從重播發現法賓奴「犯規」時正在禁區邊緣，位置實在難以從畫面判斷，而且不少評論指出那是一次清脆的攔截，根本不是犯規。

連同周日作客曼城一仗，奇雲迪布尼近距離狂抽省中祖高美斯「縮唔切」的手臂，VAR指示球證查看慢鏡因應今季手球新演繹判罰十二碼，不利紅軍的VAR判決其實多達6次。

利物浦連續3場被VAR推翻入球：（按圖細閱）

英國《太陽報》在完成8輪賽事後，統計若果沒有VAR，世界會否變得更美好。「默郡雙雄」命途各異，利物浦追加打吡戰絕殺愛華頓後，應以19分高踞榜首；愛華頓則比現時少3分，跌至第13位。

今季6支曾坐榜首的球隊：

英超第8輪戰果：