【意甲】戴巴拿又無緣世盃外圍賽　阿根廷足總披露病人私隱？

國際賽期展開，南美洲將上演兩輪世界盃外圍賽。現處次席的阿根廷，日前宣布不會挑選主力前鋒保羅戴巴拿，更開誠布公，交代落選原因。阿根廷足總指戴巴拿的「命根」出事，需要休養。

戴巴拿在夏天患上新冠肺炎，開季又有大腿傷患，開季至今上陣時間不算多。他至今僅在意甲，代表祖雲達斯正選僅2仗，意甲及歐聯亦只曾踢足1場賽事。

戴巴拿（左）今季表現未復舊觀，意甲與歐聯，合共只射入1球。（Getty Images）

前天（8日）祖雲達斯作客拉素被逼和1:1，他後備上陣僅十多分鐘。阿根廷足總不久在官方twitter宣布換人，因為戴巴拿又病了：「戴巴拿的泌尿生殖系統出現症狀，需要休息，評估狀况。」內容相當簡短，再補充。

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阿根廷在首兩仗世界盃外圍賽，分別小勝厄瓜多爾及玻利維亞，因得失球差不及巴西而排第2。他們將先於周五早上主場對巴拉圭，下周三早上作客秘魯，主力如美斯、迪馬利亞、拿達路馬天尼斯都在陣。戴巴拿在首兩仗都沒有上陣，今回將繼續倦勤。