【足球熱話】朗尼細佬完美複製哥哥60碼金球　自導自演更勝一籌

朗尼在己隊後半場「笠死」對手門將不是新鮮事,不過今次這個朗尼,並非家傳戶曉的韋恩,而是較他年幼6歲的弟弟約翰。 足總盃首圈賽事英甲球隊羅奇代爾對非聯賽球隊史托港,約翰朗尼為客軍先開紀錄一球,完美複製哥哥一年前的60碼金球,而且更勝一籌。

35歲的前英格蘭隊長朗尼(Wayne Rooney)生涯轟入不少超級遠程炮,對上一次是2019年6月為美職聯(MLS)華盛頓聯隊在後半場60多碼笠死奧蘭多城門將。

一年多後,倒模一樣的入球竟然出現在非聯賽球隊史托港身上。朗尼29歲胞弟約翰朗尼(John Rooney)在後場搶得皮球後步大力雄引球推進,幾步後隨即拉弓起腳,皮球拋物線越過球場半空,由曼城外借的18歲門將巴斯奴(Gavin BAZUNU)奔回白界線為時已晚,眼睜睜看着皮球入網。

約翰朗尼一記金球為史托港展開爆冷序幕。(史托港網頁)

【逐格重溫朗尼弟弟金球】(按圖放大)

弟弟金球 更勝一籌

這一球無論起腳位置和笠射方式均跟哥哥年多前那球如出一轍,令人嘖嘖稱奇,連直播評述員也忍不住加上一句:「這一定是家族基因」(It must be in the family)。

如果嚴格說來,約翰這球難度也許較哥哥一球更高。皆因朗尼那球當時皮球正好落在他身前,只是順勢而為,約翰這球原先在對手羅奇代爾球員腳下,由他出腳搶得皮球,再帶球上前到起腳,全部一手包辦自編自導自演。

作為英格蘭聯賽第五級別的非聯賽球隊,足總盃需要先踢外圍賽第四圈,才能晉身這場首圈比賽。約翰朗尼的入球為越兩級挑戰的史托港先開紀錄,之後隊友再下一城,即使羅奇代爾攻入一球,仍無阻史托港飾演巨人殺手,2:1勝出晉級下一圈。

重溫:約翰朗尼金球(由第27秒開始)

【朗尼姓氏再次揚威英倫球場】(按圖放大)

球員生涯活在朗尼光芒下 不見天日

相對哥哥輝煌成就,同為職業足球員的弟弟約翰可謂不見經傳,12歲離開愛華頓青年軍轉投馬爾斯菲(Macclesfield Town),在這支當時仍在英乙的球隊出道後僅兩季,21歲已毅然轉投美國發展,先後效力紐約紅牛和奧蘭多城。

兩年後又回歸英倫球壇成為足球浪人,由英冠球隊班士利開始,拾級而下:英乙球隊貝利(Bury)、非聯賽球隊車士打(Chester)、域斯咸(Wrexham)、古斯利(Guiseley)、巴羅(Barrow),至今年7月再轉投目前在英格蘭聯賽第五級別的史托港。

【約翰朗尼足球流浪記】(按圖放大)

重溫:朗尼60碼金球