【足球熱話】朗尼細佬完美複製哥哥60碼金球　自導自演更勝一籌

朗尼在己隊後半場「笠死」對手門將不是新鮮事，不過今次這個朗尼，並非家傳戶曉的韋恩，而是較他年幼6歲的弟弟約翰。 足總盃首圈賽事英甲球隊羅奇代爾對非聯賽球隊史托港，約翰朗尼為客軍先開紀錄一球，完美複製哥哥一年前的60碼金球，而且更勝一籌。

35歲的前英格蘭隊長朗尼（Wayne Rooney）生涯轟入不少超級遠程炮，對上一次是2019年6月為美職聯（MLS）華盛頓聯隊在後半場60多碼笠死奧蘭多城門將。

一年多後，倒模一樣的入球竟然出現在非聯賽球隊史托港身上。朗尼29歲胞弟約翰朗尼（John Rooney）在後場搶得皮球後步大力雄引球推進，幾步後隨即拉弓起腳，皮球拋物線越過球場半空，由曼城外借的18歲門將巴斯奴（Gavin BAZUNU）奔回白界線為時已晚，眼睜睜看着皮球入網。

約翰朗尼一記金球為史托港展開爆冷序幕。（史托港網頁）

【逐格重溫朗尼弟弟金球】（按圖放大）

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弟弟金球 更勝一籌

這一球無論起腳位置和笠射方式均跟哥哥年多前那球如出一轍，令人嘖嘖稱奇，連直播評述員也忍不住加上一句：「這一定是家族基因」（It must be in the family）。

如果嚴格說來，約翰這球難度也許較哥哥一球更高。皆因朗尼那球當時皮球正好落在他身前，只是順勢而為，約翰這球原先在對手羅奇代爾球員腳下，由他出腳搶得皮球，再帶球上前到起腳，全部一手包辦自編自導自演。

作為英格蘭聯賽第五級別的非聯賽球隊，足總盃需要先踢外圍賽第四圈，才能晉身這場首圈比賽。約翰朗尼的入球為越兩級挑戰的史托港先開紀錄，之後隊友再下一城，即使羅奇代爾攻入一球，仍無阻史托港飾演巨人殺手，2：1勝出晉級下一圈。

重溫：約翰朗尼金球（由第27秒開始）

【朗尼姓氏再次揚威英倫球場】（按圖放大）

球員生涯活在朗尼光芒下 不見天日

相對哥哥輝煌成就，同為職業足球員的弟弟約翰可謂不見經傳，12歲離開愛華頓青年軍轉投馬爾斯菲（Macclesfield Town），在這支當時仍在英乙的球隊出道後僅兩季，21歲已毅然轉投美國發展，先後效力紐約紅牛和奧蘭多城。

兩年後又回歸英倫球壇成為足球浪人，由英冠球隊班士利開始，拾級而下：英乙球隊貝利（Bury）、非聯賽球隊車士打（Chester）、域斯咸（Wrexham）、古斯利（Guiseley）、巴羅（Barrow），至今年7月再轉投目前在英格蘭聯賽第五級別的史托港。

【約翰朗尼足球流浪記】（按圖放大）

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重溫：朗尼60碼金球