【足球熱話】巴西前國腳使出關節技又拆祠堂　末段骨折重創離場

入球慶祝，層出不窮，只要夠新意，不難成為焦點。 巴西前國腳、現效力彭美拉斯的老將菲臘比美路（Felipe Melo）成功突圍，在入球慶祝時竟然「暗算」場邊的攝影師，可惜該名老將在下半場重創退下火線。

彭美拉斯在今輪巴甲作客鬥華斯高，最終由雷斯阿祖安奴在73分鐘一箭定江山，作客力克華斯高全取3分。

37歲的菲臘比美路以隊長身份領彭美拉斯出戰。（Getty Images）

入球慶祝，人之常情，彭美拉斯眾將擁作一團，豈料隊長兼「老大哥」菲臘比美路出腳「搶鏡」。當菲臘比美路與隊友在場邊慶祝時，突然偷襲旁邊的攝影師，一腳踩向攝影師的重要部位，該名攝影師突然受襲當然「嚇一跳」，但他專業地繼續舉機拍攝，而菲臘比美路事後逃逸，球證及旁證亦看不到事件發生。

菲臘比美路慶祝時使出「拆祠堂腳」，是有心攻擊攝影師，抑或向攝影師開玩笑，我們不得而之，無論以上任何一個原意，亦難免令人「搲晒頭」。

菲臘比美路無解慶祝片段：

Que atitude VERGONHOSA do Felipe Melo contra o fotógrafo que estava apenas trabalhando!! pic.twitter.com/MWRYkMVjxB — SPFC DA DECEPÇÃO 🤡 (@SPFCDaDecepcao) November 9, 2020

這名37歲﹑曾效力祖雲達斯及國際米蘭的老將，今仗成為焦點球員，除了「拆祠堂腳」慶祝令人摸不着頭腦外，他在上半場一次角球機會，與對手在禁區內爭位時，嘗試推開對手惜不果，對方有如「貼身膏藥」般緊纏菲臘比美路，結果他忍無可忍，使出一招關節技「KO」對手，對方球員即慘叫並應聲倒地，事後球證僅向他口頭警告。

菲臘比美路攻擊對方及攝影師手腳並用，比賽末段卻遇下不測，戰至83分鐘，被對方球員倒地時不慎「無情力」撞向他的左腳，足踝嚴重受傷，賽後檢查發現他的左腳骨折，在手術後至少休養3至4個月，已經是短時間內第2名彭美拉斯球員重創。

菲臘比美路完場前重創足踝，至少休養3至4個月。（Twitter截圖）

Rakibin kolunu kırmaya çalıştıktan bir kaç dakika sonra Felipe Melo'nun ayağı kırıldı pic.twitter.com/aN8keSiN1W — Çubuklu 1899 🇦🇿🇹🇷 (@1899Cubuklu) November 8, 2020

菲臘比美路曾經在意甲打滾多年，效力過國米﹑祖雲達斯及費倫天拿等球會。（資料圖片／Getty Images）

菲臘比美路曾效力過的意甲球會：

【同場加映：細哨在2002年助巴西奪得最後一次世界盃】