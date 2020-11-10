【田徑】杭州初中女飛人影片熱爆網絡　絕望級速度掟甩對手

中國田徑界出現「初中新星」。近日一段陸運會影片熱爆全國，一名初中女生在接力賽接過最後一棒，發揮驚人爆炸力「贏一條街」。 這名年僅14、15歲女生，在陸運會100及200米跑出上佳成績，達到國家一級運動員水平，甚至比全國錦標賽選手還快。

網民廣傳的影片拍攝上周六（7日）杭州西湖區中小學生田徑運動會，為女子4x100米接力決賽，負責最後一棒的女生陸啟睿在彎道最先接棒，大約快排第2的隊伍3、4個身位。但轉入直路，陸啟睿全速衝刺，幾步之間已經奠定勝局。她的速度猶如「開外掛」，其他對手完全不能比擬，在直路中段已經甩開超過十多米，輕鬆掄元。

一放絕塵，贏一條街。（網上圖片）

【一追再追，快成咁邊有得追】（按圖放大）

快過全國賽選手 網民：保送國家隊

陸運會完畢，陸啟睿就讀的保俶塔實驗學校公布學生成績。她在100及200米打破區內紀錄奪冠，分別跑出12.07秒及25.11秒，其中100米最佳成績比9月全國賽決賽第8名跑手成績12.15秒還快。陸在兩個項目，都達到國家一級水平。難怪網民看見片段，直言「保送國家隊」、「一騎絕塵」、「姿勢不對都能跑出一級運動員水平」。小妮子後來受訪，坦言願望成為體育老師，但要看看未來幾年的發展，才決定是否全職練跑。她又同意一些網民所指，跑姿仍有改進空間。

陸啟睿就讀9年級，大約是香港的中三。（網上圖片）

一級運動員水平 對上還有兩級

按中國國家體育總局去年的標準，100及200米分別是12.33秒及25.42秒。報道指陸啟睿早已達到二級運動員水平，她的老師甚至形容如此年紀達到一級水平，實屬鳳毛麟角。但陸需要在省級運動會獲獎，才可申請證書。

根據標準，運動員在全國學校聯賽、中國田協或省體育局運動員等，成績達到標準，即可申請「一級運動員」稱號。在此之上，尚有兩級。最高級為「國際級運動健將」，須在國際或洲際綜合運動會、世錦賽、亞錦賽等賽事達到標準。次一級「運動健將」，須在中國內的國家級賽事達到標準，如全國運動會、全國錦標賽等。