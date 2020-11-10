英超│利物浦中場透露雲迪積克復原進度　右路核心或需休養一個月

利物浦中場韋拿杜姆（Gini Wijnaldum）近日接受訪問時，透露隊友雲迪積克（Virgil van dijk）膝蓋傷勢復原進度，直指現時對同為荷蘭國家的雲迪積克是「困難時期」，但堅信他可以捱得過低潮。

雲迪積克早前於英超利物浦作客鬥愛華頓的「默西賽德郡打吡」中，開賽10分鐘盲被「拖肥糖」門將比克福特鏟傷，膝蓋十字韌帶撕裂，需要接受手術。

「紅軍」未有交代明確的復出時間表，一般相信這名以7500萬英鎊轉投「紅軍」的雲迪積克，需要養傷至少6個月，今季基本上已經「收咧」。

雲迪積克膝傷長唞。（Getty Images）

雲迪積克受傷過程：

韋拿杜姆近日接受荷蘭傳媒訪問，透露隊友的最新情況，但亦避談何時可復出：「雲迪積克會依上帝的旨意回歸賽場。」

這名荷蘭國腳又說：「現在對他而言是困難時期，這（十字韌帶受傷）是一名足球員的最差經歷。他受盡了煎熬，但我相信他，他是個十分堅強的人。」韋拿杜姆又指自己與雲迪積克一直保持聯絡，不時會視像通話了解對方近況。

普遍認為雲迪積克今季已「收咧」。（Getty Images）

韋拿杜姆相信雲迪積克定可走出低潮，強勢回歸。（Getty Images）

阿諾特或缺陣一個月

利物浦今季可受傷患困擾，後防線可謂最嚴重的「災區」。除了雲迪積克外，現時右閘阿歷山大阿諾特亦因腿傷，無緣於今輪國際賽檔期代表英格蘭，《泰晤士報》爆料他需養傷4周。除了「通天老官」占士米拿之外，19歲小將尼高威廉斯亦可頂替其位置。

不過，就算阿諾特今季「跌Watt」，現時只交出一次助攻，仍是利物浦不可或缺的主力，缺陣一個月勢對利物浦帶來極大影響。

今季6支曾坐榜首的球隊：

英超第8輪戰果：