【足球轉會】PSG確認有意買C朗　尼馬勢續約　麥巴比去向未明

C朗拿度驚傳即將被祖雲達斯清洗，葡萄牙球王即使已屆35歲，以他依然有心有力的表現和商業價值，自然不愁出路。負擔得起他天價人工的球隊原已不多，疫情打擊之下更是買少見少，離不開巴黎聖日耳門（PSG）和曼城兩支超級富豪球隊。 由於曼城預計會等待美斯季尾約滿自由身加盟，PSG奪得C朗機會高唱入雲，法國班霸已率先表態對他有意。

西班牙《體育報》日前引述專責採訪祖雲達斯的體育記者Romeo Agresti消息，指出祖雲達斯一方面難以負擔C朗人工，同時考慮到他已屆35高齡，未必會跟他續約，為免2022年約滿時他免費走人，有意明年夏天將C朗賣走，收回部分轉會費。

消息一出，立即引起巴黎聖日耳門注意。今個夏天已曾傳出C朗有意離開都靈，加盟PSG，傳言最終不了了之。一場世紀疫情，連祖雲達斯也感到財政壓力，他們放棄C朗正好符合銳意盡收天才武器的PSG心意。

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C朗來季會否改穿PSG球衣？（Getty Images）

里安納度表明PSG有意引入C朗。 （Getty Images）

里安納度：或許明天C朗想走

PSG足球總監里安納度（Leonardo）向球隊官方電視頻道PSGTV表示，「現今足球世界我們永遠不知未來會發生什麼事。或許C朗拿度明天起床時便會說：我希望到另一些地方踢波。」

「誰有能力買入他？那是一個小圈子，PSG加入這個圈子之中。」里安納度稱球隊會為引入C朗作好預備，即使最後能否成事要視乎機遇和情況，他指出，「我們會為轉會窗作好準備，那是我們的工作方式。我們有自己的優先順序，但有時不能預見的事情會發生。」

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PSG擁財力優勢

轉會費以外，引入C朗最大障礙是他的天價人工。根據財經雜誌《福布斯》公布的2020年球員富豪榜，他在祖雲達斯人工高達7000萬歐元，與傳聞中的3100萬歐元更高。

里安納度承認，新冠肺炎疫情令球會去年損失15%至20%收入，而且「今年將會更多」。不過他揚言，PSG有足夠能力和方法克服危機，還宣稱：「其他球會要克服危機或許會較困難，但這裏一直擁有巨大野心。」

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尼馬有意跟PSG續約，並希望球隊能留住麥巴比。（Getty Images）

消息指尼馬續約在即

PSG上季在歐聯成功闖入決賽，奪冠夢未竟全功，球會有意捲土重來，正跟前線三大主力尼馬（Neymar）、麥巴比（Kylian Mbappe）和迪馬利亞（Angel Di Maria）展開續約談判。

盛傳獲皇家馬德里和利物浦兩大球會青睞的麥巴比，意向未明。惟西班牙《阿斯報》消息指，2019年曾要求離隊重返巴塞隆拿的尼馬，已跟球會關係修好，願意不加薪留在PSG。巴西球星跟麥巴比無論球場內外均十分合拍，他已向會方表達希望能繼續跟麥巴比合作的意願，盼會方盡力挽留這個隊友。

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