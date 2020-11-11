英超｜BBC球員評分小結算　修咸頓4人入前十　雙曼利物浦無人入選

英超今季「七國咁亂」，由Big 6帶出變成群雄割據，第8周榜首位置更變成了音樂椅一樣。 《BBC》日前為8輪比賽後做一個小總結，列出每個位置評分最高的球員及評分最高10名球員。去屆冠軍利物浦、曼城及曼聯等Big 5球隊無人上榜，可見今年強弱之分變得模糊。

受新冠肺炎影響，自6月球季重開後，至今季仍是閉門作賽。在沒有觀眾的情況比賽，主場優勢變得不明顯，8周過後只得利物浦可於主場獲得全勝。曼聯更是歷史性4場主場不勝，3場勝仗都是由作客比賽獲得。熱刺主場僅贏一場，能以17排第二亦多得作客4戰全勝。

熱刺作客4戰全勝，曼聯則聯賽主場仍未開齋。（Getty Images）

主場優勢不明顯，令到強弱變得模糊，季初多支異軍突起，除了開季4連勝的阿士東維拉外，修咸頓開季兩連敗後6場5勝1和，第8輪一度殺上榜首，現時以16分排第4。

「聖人」表現出色，球員評分亦頗高。《BBC》近日計算各隊球員在過去8輪比賽平均分，除了最高分的10人之外，更列出每個位置的最高分球員。

修咸頓三線均有球員入選，艾格斯今季除了攻入5球外，還交出兩次助攻，在前線盡顯能傳善射一面。禾特普斯及史超活岩士唐兩名「聖人」中場核心，合共為球隊貢獻4個入球、3次助攻，後衛維斯達加特為防線「定海神針」，死球攻勢上前亦屢有斬獲，至今為球隊交出兩個入球。

《BBC》英超首8輪最高分10名球員：

+ 4 + 4 + 4

進入群雄爭霸年代 Big 6不再？

十大最高分球員中，Big 6僅得車路士的艾度亞文迪上榜。衛冕的利物浦、曼城、曼聯、阿仙奴及熱刺的球員都榜上無名，令人感到意外。利物浦及熱刺於各位置評分Top 10都有人上榜，但其實3隊卻是消聲匿跡。

曼城、利物浦兩隊季前被視為奪標大熱，但開季表現都不似預期。（Getty Images）

每個位置最高分球員令人感到有點意外，如前鋒方面，今季表現出色的熱刺射手哈利卡尼只以6.73分排第12，利物浦的沙拿亦僅以6.75分排第11，反而只為列斯聯攻入一球的洛迪高摩蘭奴就以6.8分排第9，比陣中首席射手班福特少0.2分。

今季英超刺激精彩，由Big 6領導變成了「人人有機會」，現時李斯特城乘亂成為「一哥」，會否重演2015至16年球季童話式封王？利物浦能否衛冕？仍有30輪比賽，看來今季只會愈鬥愈激。

今季6支曾坐榜首的球隊：

英超第8輪戰果：