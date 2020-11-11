【西甲】巴塞隆拿欲向尼馬追回薪金　入稟法院免變捐助巴西球星

西班牙傳媒報道，巴塞隆拿因為誤算稅額，多付當時效力「地上最強」的巴西球星尼馬（Neymar Jr.）1000萬歐元薪金。報道巴塞入稟法院，向尼馬追討薪金。

據《世界體育報》報道，巴塞隆拿翻查稅項時，發現在2013、14年因為計算失誤，多付尼馬1000萬歐元薪酬。據報西班牙稅務局認為，這名巴西球星因巴塞的失誤而「不當地獲利」，但又向巴塞隆拿表明，如果未能解決問題，這1000萬歐元將會被視為對這名巴西國腳的捐贈。

尼馬2017年轉投PSG，創下2.22億歐元的轉會費紀錄。（Getty Images）

巴塞隆拿指在尼馬加盟首兩年，因誤算多付1000萬歐元薪金。（Getty Images）

有見及此，巴塞入稟法院向尼馬追回多付的薪金。《馬卡報》又指，西班牙稅務局於9月發現尼馬逃稅，欠交達3460萬歐元稅項。

尼馬於巴塞4年兩奪西甲、一次歐聯。（Getty Images）

尼馬曾3度狀告巴塞隆拿，他曾於2017年指控巴塞隆拿欠未有支付4360萬歐元的獎金，最終敗訴。今年2月又指巴塞欠繳他約350萬歐元獎金，最終又敗訴，被法院命令賠償670萬歐元給巴塞隆拿。

尼馬曾數次入稟法院告巴塞，但最後都敗訴已回。（Getty Images）

尼馬2013年由山度士轉投巴塞隆拿，4年間助巴塞贏得兩次聯賽冠軍及一次歐聯，上陣186場入105球。不過，尼馬與巴塞關係日漸變差，最終尼馬在2017年以2.22億歐元，轉投法甲班霸巴黎聖日耳門。

雖然有報道指尼馬有意重返巴塞，但這支西甲勁旅一直未有行動。有傳尼馬將會跟PSG續約，今次再次與巴塞對簿公堂，將會再對尼馬返巴塞的機會有極大影響。

【巴塞今夏已清走多名球員】

【4名巴塞主力早前續約，願意在疫情期間減薪】