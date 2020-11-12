【足球轉會】Ｃ朗驚傳考慮返曼聯　美斯去曼城　換個身分再做對手

祖雲達斯擬季尾放售C朗拿度消息一出，繼巴黎聖日耳門（PSG）表明有興趣後，再有新進展：曼聯有意迎接C朗回巢，葡萄牙球王亦正考慮紅魔鬼提出的方案。 由於美斯季尾跟巴塞隆拿完約，大有機會過檔曼城，如此一來兩大球王勢在英超再決高下。

C朗明年6月離開祖雲達斯勢在必行，世上有能力支付他轉會費和人工的不出幾隊豪門：曼城押注美斯，皇家馬德里志在麥巴比和夏蘭特，巴塞隆拿是皇馬宿敵兼陷財因，運用排除法之後，大概只剩下PSG、曼聯和國際米蘭三隊。

PSG已率先由體育總監里安納度表明對C朗有興趣，資深體育記者Christian Martin爆料指，曼聯亦有意找他回巢，並且已快巴黎人一步出手。

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C朗下一站會不會是回到曼聯？（資料圖片／Getty Images）

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曼聯快PSG一步出手搶C朗

Christian Martin通過阿根廷《體育畫報》（El Grafico）報導，曼聯已向C朗拿度的經理人文迪斯（Jorge Mendes）提出將C朗帶回奧脫福的計劃。

他又在Twitter發文稱，「我們在曼徹斯特和波圖的消息來源確認，曼聯嘗試在下季將C朗拿度帶回球會。」他又指C朗正在考慮重返曼聯的方案，祖雲達斯方面，如C朗提出要求， 亦願意跟曼聯達成交易。

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阿根廷體記Christian Martin在Twitter確認曼聯有意收費C朗：

La intención está y es real. Y ambos despues de jugar en los clubs de Manchester podrian seguir y probar en EEUU en @LAGalaxy Cristiano y Leo en @NYCFC . Y si @PSG_espanol o @Inter_es ofertan. Veremos como evolucionan todo desde Enero. @SC_ESPN @ESPNFCarg @ESPNArgentina https://t.co/a6m1TuoPh7 — Christian Martin (@askomartin) November 11, 2020

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跟美斯英超再次一較高下

由於C朗跟最強對手美斯跟巴塞約滿在即，經過今夏一大輪鬧離隊風波後，沒有半點續約消息，阿根廷球王大有機會明年6月恢復自由身後，如願加盟曼城跟恩師哥迪奧拿重逢。

如果C朗回曼聯，美斯加盟曼城，兩大球王將在英超再次聚首，相約在曼徹斯特一決高下。

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兩大球王退役前最後一站已有定案？

C朗拿度年屆35，美斯也已33歲，即使兩人目前仍能保持上佳狀態，球員生涯無疑已接近尾聲。Christian Martin便指出，兩大球王分別效力曼市雙雄後，可嘗試在美國延續球員生涯，C朗去洛杉磯銀河，美斯投效紐約城FC，換個地方，換件球衣，再次在同一舞台交鋒。

由於紐約城FC跟曼城同由City Football Group持有，美斯如加盟曼城，再下一站去紐約城絕對不足為奇。2014年當林柏特約滿車路士後，7月尾宣有跟紐約城FC簽約兩年，怎料到8月初「一個唔該」曼城便宣布借用他半年，其後更延長至整個球季，惹來紐約城球迷不滿，引發退票風波。

不過目前一切尚在揣測階段，C朗下一站也可以是PSG或國際米蘭。法國體育媒體《Le 10 Sport》則引述阿根廷ESPN消息，指出PSG同時以美斯為目標，球會管理層正在跟美斯陣營商討轉會事宜云云。暫時未知PSG想在兩大球王之中二揀一或一次過引入兩人。C朗跟美斯的未來去向如何，到底再次同一聯賽做對手還是做隊友，明年1月會更清晰，不足兩個月後的冬季轉會窗，勢必成為全球焦點。

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