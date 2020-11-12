【足球】葡萄牙7球大破安道爾　C朗建功再創里程碑　入球紀錄在望

C朗拿度再創下生涯里程碑！葡萄牙國家隊主場鬥安道爾，輕鬆以7球大破對手，後備入替的C朗亦有建樹，交出一傳一射，國家隊累積102個入球外，更在國家隊取得100勝。

早前確診患上新冠肺炎的C朗拿度，缺陣對瑞典的歐國聯賽事後，相隔一場再度披甲鬥安道爾。

面對實力稍遜的安道爾，C朗今仗先列後備，取得葡萄牙首頂「喼帽」的狼隊翼鋒柏度尼圖（Pedro Neto）及布拉格的保連奴，上半場各建一功，一同取得首個國際賽入球，葡萄牙半場兩球領先安道爾。

效力狼隊的柏度尼圖首次代表葡萄牙即建功。（路透社）

周三深夜國際賽焦點賽果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

葡萄牙半場先後換入C朗﹑迪亞高迪達及祖奧菲歷斯等球員，攻力更加銳利，全場錄得83%的控球率。葡萄牙的「大屠殺」在下半場才正式開始，連拿度辛捷士（Renato Sanches）﹑保連奴及安道爾的一記烏龍球，遙遙領先5球。C朗完場前近門頭槌建功，加上祖奧菲歷斯窩利破網錦上添花，葡萄牙7球大勝安道爾。

後備入替的C朗拿度頭槌建功，助葡萄牙大破安道爾。（路透社）

C朗拿度今仗的頭槌建功，使他在國家隊累積攻入102球，距離追平伊朗名將戴伊109球的紀錄又近一步。

根據統計，C朗在國際賽的數據，在踏入30歲後更有效率，30歲前上陣118場攻入52球，30歲後披甲50場便轟50球，場均攻入1球，果然是愈老愈可愛。C朗職業生涯射入746球，追平名宿普斯卡斯的入球紀錄，超越名宿不是夢。

「OK無問題」，C朗距離戴伊的紀錄尚餘7球，相信破紀錄只是時間問題。（路透社）

C朗代表葡萄牙上陣168場，今場勝仗是他在陣的第100場國家隊勝利，他賽後在社交網站發文，稱國家隊100勝是歷史性的一刻。

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