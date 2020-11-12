【西甲】傳美斯提出留效巴塞隆拿五大條件　會長大選結果將成關鍵

巴塞隆拿球星美斯（Lionel Messi）今季後就會完約，其去留一直都是話題。西班牙傳媒近日透露，這名阿根廷射手已就續約開出五大條件，除了球隊成績因素之外，球會政策發展方向都會過問，儼如成為巴塞的「幕後會長」一樣。

美斯去季歐聯8強出局後一度求去，但最終西甲站在巴塞一方，表示美斯入紙要求終止合約已過了規定日期，故不能啟動合約中的解約條款，想離隊就要付出7億歐元，美斯在留隊與對簿公堂之間選擇了前者。

美斯去向仍是個問號。（Getty Images）

【重溫：美斯去向網民瘋狂改圖】

+ 13 + 13 + 13

不過，美斯一日未續約，都極有機會於明年夏天離隊，而曼城亦成為了美斯下一站大熱，更有指1月轉會市場重開後，「藍月亮」的首要任務就是與阿根廷球王傾合約。

另一邊廂，巴塞遭拜仁慕尼黑大炒2：8之後，亦大刀闊斧進行改革，朗奴高文代替施迪恩上任教頭，體育總監艾比度被炒，但美斯前線拍檔蘇亞雷斯被賣到勁敵馬德里體育會，使得美斯出言抱怨。

《馬卡報》指美斯為續約開出要求。（Getty Images）

雖然外界認為巴圖美奧辭任會長，或會令美斯回心轉意，但此刻美斯對未來仍是三緘其口。不過，《馬卡報》報道指美斯並非一心求去，但留隊有條件。

報道指美斯與現時主帥高文關係不錯，但自己和球隊的成績會成為一大因素，現時巴塞西甲7戰僅以11分排第8，明顯不能接受，美斯似乎對自己的新角色亦有不滿。過去5季聯賽美斯都攻入25球或以上，今季7戰至今只入一球。

巴圖美奧（左起）、施迪恩及艾比度都落馬，外界認為美斯留隊機會大增。（Getty Images）

事先張揚季尾會離隊的美斯，場外與家人樂也融融：

+ 3 + 3 + 3

另外，巴塞過去數年轉會政策混亂，艾比度作為體育總監與球員關係不佳，批評球隊表現時更遇美斯還擊「要求開名」，導致美斯與會方關係破裂。據報，美斯要求了解教練及體育總監的未來管理方針，亦希望得知巴塞未來的轉會政策方向。

以上的政策最終都會由會長決定，故《馬卡報》指3月會長大選結果，未來會長對球會發展有什麼計劃，都會是美斯最後決定是否動筆簽紙的一大決定因素。

【2020福布斯球員富豪榜】