【英超】利物浦防線傷兵潮不止　祖高美斯膝傷捱刀面臨收咧

利物浦中堅祖高美斯（Joe Gomez）日前於英格蘭集訓期間傷及膝蓋，已接受手術，「紅軍」指這名「三獅」中堅「將缺席2020至21年球季大部分時間」。

高美斯獲召入今輪英格蘭大軍名單，日前備戰對愛爾蘭的熱身賽時，在沒有人爭頂的情況下升高頂頭槌後倒下，據報當時這名23歲後防十分痛苦，即時送院接受治理，證實傷及膝蓋肌腱。

高美斯於英格蘭操練時傷及膝蓋。（Getty Images）

幸好檢查後發現未有傷及韌帶，高美斯將接受手術治理傷勢，利物浦於聲明中未有提及復出時間表，但就指出「將缺席2020至21年球季大部分時間」。有英國傳媒指出，如果受傷的是髕骨肌腱的話，高美斯今季勢必「收咧」，來季季初亦難以復出。

利物浦指高美斯已於英國時間周四（12日）早上，在倫敦接受手術，「將會即時接受『紅軍』的醫療團隊復健計劃」。

高美斯面臨「收咧」。（Getty Images）

麥迪比近年亦受傷患困擾。（Getty Images）

利物浦今季可謂多災多難，傷兵潮一直未停過，後防更是「重災區」。利物浦今夏先後放走洛夫雲及荷蘭小將賀化，中堅位置上未有收購。

雲迪積克、法賓奴泰華利斯、阿歷山大阿諾特都正在養傷。以一隊而言，現時中堅只位置只得祖爾麥迪比一人可用，但這名喀麥隆中堅近年亦是傷患纏身，已有14個月未有連續出場過。

利物浦防線主要傷兵：

除了可由隊長佐敦軒達臣串演中堅外，「紅軍」領隊高普可由預備組抽調人手，23歲的尼達利菲臘斯早前對韋斯咸首度亮相，表現不俗，應可在利物浦防線危機充當「雷霆救兵」的角色。除了這名英格蘭後衛後，利斯威廉斯亦有機會上陣。

有傳利物浦有意收購RB萊比鍚中堅烏柏美卡奴，《The Athletic》指若要得到他，「紅軍」需交出4000萬英鎊的轉會費。

《BBC》英超首8輪最高分10名球員：

+ 4 + 4 + 4

今季6支曾坐榜首的球隊：

英超第8輪戰果：