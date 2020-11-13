【花式溜冰】俄國美少女前途無限　首人完成高難度轉體3連跳

花式溜冰賽季回歸，世界各地陸續舉行賽事。冰上強國俄羅斯，又煉成花式溜冰新星。師承冠軍教練的13歲少女艾卡泰娃在少年組賽事完勝，自由滑演出近乎完美，難度之高為世界首創。

俄羅斯盃第4站在喀山（Kazan）舉行，13歲的艾卡泰娃（Sofya Akatieva）在少年組自由滑演出極高水準。她在自由滑前半部分，先完成兩次後外冰點4周跳（quadruple toe loop），接着更完成一次難度極高的3周半跳（triple axel jump），通通完美著冰，是世上首位女子花式溜冰運動員，在同一套動作穩定完成如此高難度跳躍轉體動作。上個賽季，帶有華裔血統的美國少女選手劉美賢（Alyse Liu）曾在同一套動作做出4周跳及3周半跳各一次。

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縱然艾卡泰娃在及後一次勾手3周跳失誤著地，但無阻她最後奪得151.32分，連同短節目的80.12分，總分達231.44分，大勝對手最少33.99分而奪冠。

艾卡泰娃（左）與奧運冠軍薩姬杜娃份屬同門。（twitter）

【她才13歲，前途無可限量】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

俄國一向盛產花式溜冰美少女，阿卡泰娃師承俄國名師杜比列莎（Eteri Georgievna Tutberidze），按其年齡計，如保持良好發展，將是26年意大利米蘭冬奧的爭勝要角。她亦是杜比列莎的重點培育對象，尤其近季培育出「3A」少女組，已有高斯托妮亞（Alena Kostornaia）及托路索娃（Alexandra Trusova）轉投奧運金牌得主普魯申科（Evgeni Plushenko）門下，僅餘舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）。而托路索娃在今次賽事，奪得成年組冠軍。

同場加映：俄羅斯冰之驕女（按圖放大）