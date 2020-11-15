足球轉會︱美斯父斥PSG傳言是假新聞　阿根廷球王下一站只剩一隊

冬季轉會窗重開日子愈來愈接近，巴塞隆拿巨星美斯去向再次成為近日焦點。今年夏天他一度跟英超豪門曼城無限接近，最終選擇留隊。季尾約滿至今遲遲未傾新約，跟球會貌合神離之下，明年離隊機會看來高唱入雲。 市場消息一度指曼城對美斯轉會意欲已冷卻下來，另一富豪球隊巴黎聖日耳門（PSG）變為下一站熱門，當傳聞傾向PSG一方，美斯父親一句「fake news」，一切又推倒重來。

日前ESPN等多家體育媒體，紛紛報導美斯父親Jorge已為愛兒轉會事宜跟PSG方面接洽云云。

Jorge隨即在個人Instagram帳戶上載一張改圖，背景是ESPN的最新消息，內容是：「留意：根據ESPN F12記者Leo Paradizo消息，美斯父親Jorge已跟PSG有關人等接觸，就美斯明年1月離隊加盟展開洽談。」

Jorge在圖上加入兩行大字，將圖中穿上阿根廷十號球衣的美斯頭部和上半身遮住：那幾個字是：「不要再作故事了！！！」另加#假新聞，踢爆兒子轉會PSG傳聞並不真確。

美斯父親Jorge在Instagram出圖，指他已就兒子轉會跟PSG接觸是假新聞。（Instagram）

美斯父親Jorge（美斯左方）力斥兒子轉會PSG的傳言為假新聞。（資料圖片／Getty Images）

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PSG的偉大構想

事實上，近日有關PSG的轉會傳聞停不了。另一球王C朗拿度被傳明年會被祖雲達斯賣走，PSG體育總監里安納度隨即表態，指出球隊有意加入C朗爭奪戰。

一次過跟兩大球王美斯和C朗扯上關係，PSG如真的可以同時簽入他們，便可造就兩人史上首次成為隊友，加上本身已有尼馬和麥巴比，豪華星級陣容定必成為全球話題。另有消息指，巴黎人有意邀請哥迪奧拿擔任主帥，組成史上最強將帥夢幻組合。一切正好切合里安納度口中常說的「Dream Big」（夢想要夠遠大）。

發吓夢無妨，也許他們沒想過慣常吸睛搶收視技倆，會無情地被潛在談判對象美斯爸一帖「秒殺」，還未開始發夢已立即進入夢醒時份。

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兜兜轉轉還是曼城最好？

「美斯去哪兒？」連月成為西班牙、阿根廷、法國等各地傳媒焦點熱話。有能力支付他人工的球隊離不開：曼城、PSG、國際米蘭、曼聯、祖雲達斯五隊，按目前疫情下相信沒有一隊有能力同時向C朗和美斯兩人招手估計，再次運用排除法：PSG已率先被美斯爸叮走，曼聯被指有意力邀C朗回巢，祖記既然為減磅棄C朗當然不會引入人工更高的美斯。

國際米蘭的名字縱然老是常出現，會長張康陽今年9月接受意大利傳媒訪問時直言「從未想過美斯」，原因是「我們無可能負擔得起那筆資金。」如此一來，有能力和意願的只剩近日重申對美斯有意的曼城一隊。

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美斯投曼城再近一步

當然美斯仍有機會留在巴塞，近日盛傳他已向會方提出續約五大條件，過問球會和主帥未來計劃和轉會策略，會方能否一一滿足他，或許要視乎下任會長人選是誰。

跟他不咬弦的巴圖美奧早前已在不信任動議前下台，原本在明年三月舉行的會長選舉，提早至1月24日 ，不過要留住美斯，屆時可能經已太遲。冬季轉會窗1月4日重開，按目前巴塞跟美斯續約十劃未有一撇的緩慢進度，個半月時間內傾妥機會甚微，屆時美斯可自由跟任何球隊接洽，到開窗20日後選出新任會長再找他，美斯或已轉投別人懷抱。

美斯向藍月亮提出的要求簡單一點，只有兩大重點：哥迪奧拿和阿古路跟球會續約。兩人跟曼城合約均在明年6月屆滿，哥帥一直強調自己會留隊，今年10月開始已傳出他跟曼城就新約洽談，近日英國《電訊報》指雙方談判進展理想，報導引述哥迪奧拿好友指他願意續留曼城。如消息屬實，勢令美斯加盟曼城打下強心針。

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