【F1】咸美頓七度封王未言退　保達斯下戰書明年捲土重來

英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）周日（15日）於土耳其奪得冠軍，提早4站贏得F1生涯第7次世界冠軍，追平「德國車神」舒密加（Michael Schumacher）的紀錄。 這名平治車手賽後接受訪問時，直言自己感覺良好，「就似是才剛剛開始一樣」，似乎有機會繼續留於F1。

咸美頓今個周末由試車到排位表現一般，外界賽前認為第6位出發，要贏得今站極難。不過，這名35歲車手穩打穩紮，最終以一停戰術後來居上，奪得了今年第10勝，亦提早奪得世界冠軍，追平舒密加七奪世界冠軍的紀錄。

咸美頓再次奪得世界冠軍，感覺良好似乎有意繼續鬥車。（路透社）

「黑帝」賽後十分激動，停車後一度哭成淚人，今站亞軍、Racing Point的佩雷斯（Sergio Perez）及季軍、法拉利車手華迪爾（Sebastian Vettel）都識英雄重英雄，走到咸美頓的平治W11戰車恭喜他。

由於咸美頓仍未跟平治續約，本人又一直故弄玄虛，故追平舒密加後，眾人的主要問題都是咸美頓的去向。這名英國車手亦向車迷派「定心丸」：「當你還是個細路時，贏一次、兩次或者三次都已夠難以置信，今天亦是一樣，我需要時間去讓一切沉澱。但感覺上似是剛剛才開始，很奇怪，但我覺得身體狀況好得很。」

咸美頓奪標後與物理治療師Angela Cullen相擁。（路透社）

今年全球受新冠肺炎影響，又有黑人平權運動大規模爆發，咸美頓希望未來會更好：「今年對所有人而言都十分艱苦，但我希望下年會好一點吧。F1發展需要變得具持續性，我希望可以在未來成為發展的一分子。」

咸美頓第7次奪得世界冠軍，追平舒密加的紀錄。（路透社）

新冠肺炎逼仗F1延後到7月開季，咸美頓亦表示自己為了冠軍，亦要犧牲與家人親友共聚的時間。他說：「我一直都未有怎麼出門，為了爭取冠軍，我今年都不敢冒險，確實令到生活變得苦悶。」

問及會怎樣慶祝達成七奪世界冠軍壯舉時，咸美頓說：「應該一點都不值得期待，我回家會再看比賽一次，或許會開一支酒吧。我會等到可以與家人、親友共聚時才真正慶祝。」

咸美頓去向一直成疑，但今場賽後的一番話應可令車迷安心。（路透社）

邦寧頓：沒有想過咸美頓可贏

咸美頓隊友保達斯今戰表現失準，第9位起步一開始就打轉跌到最後，為了追趕前列車群，數次失誤打轉或衝出賽道。需要比咸美頓多取8分才保得住爭冠希望，但保達斯最後僅以第14位回到終點，賽後明言不會放棄：「我下年會捲土重來再次挑戰世界冠軍。」

與咸美頓合作多年的平治工程師邦寧頓（Peter Bonnington），在賽後無線電祝賀咸美頓時都似乎相當激動，亦表示不知道咸美頓如何後來居上，以這種形式第7度奪得世界冠軍：「我們都知道他有這種能力，當他做出你不能想像的事時都會『Wow』一聲，但今次完全沒有預想到會贏分站冠軍。我雖然一直都很樂觀，但仍是不敢想像會贏到。」

回顧咸美頓前6次世界冠軍：

F1最後4站賽程（按圖放大）：