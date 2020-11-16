【英超】普巴呻曼聯日子「生涯最難」　迪甘斯理解：點會開心

「開工一條蟲，收工一條龍」。曼聯球迷欣賞世界盃冠軍中場普巴上陣，或有同感。 在家千日好，普巴回到法國國家隊，立即生龍活虎，「講句嘢都大聲啲」。他形容當下在曼聯的日子相當艱難，回到法國，心花怒放。

普巴代表法國出戰國際賽，上周六（14日）正選上陣踢足全場，作客1球小勝葡萄牙。在法國的主力地位難以撼動，回到曼聯則是另一光景，表現毀多於譽，完場後成為箭靶，已成紅魔鬼日常。

曼聯普巴「適當」時候談去留皇家馬德里尚未接洽

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普巴形容身在法國隊，空氣都清新一點。在他附近的是曼聯隊友般奴費南迪斯。（美聯社）

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普巴的動向一直備受關注，身處國家隊猶如回歸心靈淨土。近日他接受法國傳媒訪問直言，球會與國家隊，簡直兩個世界，形容在曼聯的日子相當掙扎，「我的足球生涯，從未遇過如此艱難的日子」。由紅轉藍，普巴心情愉快，「回到法國隊，終於吸到新鮮空氣。這批人與別不同，團結一致，產生魔法」。

普巴回到法國，表現生氣勃勃。（美聯社）

迪甘斯（右）藏有普巴說明書，不如借給蘇斯克查用一下。（路透社）

手執「普巴說明書」的人，似乎只有法國教練迪甘斯一人。2018年世界盃的普巴，發揮相當出色，盡現「校炮」造詣。迪甘斯今天在記者會坦言，愛將在曼聯不論出場時間及肩負的工作，都感到不快樂，「他不在最佳時間，之前持續有傷，確診肺炎對他的打擊很大，需要找回自己的節奏」。不過，迪甘斯亦指球會跟國家隊不能相提並論，「普巴在球會賽事發揮未達理想，而我不用擔心這些事，不過我亦嘗試處理他的情况」。

普巴（左）在曼聯快樂嗎？曼迷又快樂嗎？（Getty Images）

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