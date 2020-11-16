F1土耳其站│網民狠批香檳慶祝零效果　國情問題只能汽水代酒

平治的英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）周日（15日）勝出F1土耳其站，奪得F1生涯第7次世界冠軍，追平德國一代名將舒密加的紀錄。不過，有網民批評頒獎時互噴香檳的「指定慶祝動作」，看起來平平無奇。及後平治話事人禾夫（Toto Wolff）爆料，今站的「香檳」實情只是汽水。

咸美頓於第6位起步，憑一停戰術及高超的養胎技術，最終勝出了這一站賽事，並提早奪得世界冠軍。佩雷斯（Sergio Perez／Racing Point）、華迪爾（Sebastian Vettel／法拉利）就得亞軍及季軍。

得獎的3名車手賽後慶祝，雖然神情興奮，噴香檳時卻沒有什麼效果，令人不解，F1 YouTuber「MattyWTF1」更表示：「這是我見過最差的頒獎台噴香檳慶祝。」

F1土耳其站｜咸美頓穩打穩紮後上封王 平舒密加七奪世界冠軍紀錄

咸美頓勝出土耳其站，贏得第7座世界冠軍。（路透社）

過往這一幕都是花灑般四射，今回「淋花都嫌唔夠水」，難怪網民批評噴香檳環節「流到爆」。（路透社）

今站代表平治上頒獎台領獎的車隊話事人禾夫，賽後踢爆所謂香檳，其實是汽水：「當我跟咸美頓回國後，我們再用雪碧以外的飲品慶祝吧。」

咸美頓勝出後一度情緒激動：

眾人以「香檳」淋咸美頓祝他再次奪得世界冠軍。（路透社）

土耳其政府多年來嚴令限制國民飲酒及抽煙，增加酒精類飲品稅項外，電視節目上出現煙或油都要加上特效遮掩。咸美頓追平歷史一刻，慶祝的香檳「水壓不足」，令土耳其車迷見到都忍不住於網上批評「肉酸」，認為用汽水取代香檳，是極大的錯誤使。他們認為這使土耳其在大眾目光中，是個極度保守的國家。

回顧咸美頓前6次世界冠軍：

F1最後3站賽程（按圖放大）：