【英超】曼城重組鋒線　避免過於倚賴阿古路　明夏或重金收購射手

曼城射手阿古路（Sergio Aguero）近年常受傷患困擾，今季至今僅為「藍月亮」上陣3仗。英國傳媒指這支英超勁旅有意在來夏收購前鋒，為鋒線「換班」做好準備，更將目標放在兩名近年冒起的射手。

自曼城2017年從巴甲彭美拉斯簽入加比爾捷西斯之後，就未有在前鋒位置上增兵。阿古路2011年由馬德里體育會轉投曼城後，至今於英超攻入180球，為英超最強射手之一，於各項比賽為曼城攻入255球更是球會紀錄。

阿古路今季因傷暫時至為曼城上陣3場。（Getty Images）

【曼城2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）

+ 7 + 7 + 7

不過，32歲的阿古路近年受傷患困擾，今季只出場3次攻入1球，目前因大腿受傷再次成為「十字兵」，未知何時復出。阿古路與「藍月亮」合約明年夏天到期，雖然外界預計他會留在這支曼徹斯特市勁旅，但一日未簽約，其去向仍是未知之數。

英國傳媒近日傳出，雖然曼城亦希望阿古路留隊，但準備好鋒線「換班」，減低對這名阿根廷射手的倚賴，明年夏天轉會的重要投資就是簽入一名新的射手。據《曼徹斯特晚報》報道，曼城認為多蒙特的夏蘭特或國際米阿根廷射手拿拿達路馬天尼斯都是合適人選。

阿古路近年受傷患困擾，令曼城認為有需要買人減低對這名阿根廷球星的倚賴。（Getty Images）

夏蘭特上季冒起，成為了不少球會的「獵物」。（Getty Images）

夏蘭特轉投薩爾斯堡紅牛後平地一聲雷，去季歐聯出色的表現令他成為一眾歐洲豪門的獵物，最終多蒙特以2000萬歐元收購這名挪威國腳，他亦極速適應新環境，今年一月轉會後至今為「蜜蜂兵團」29場攻入27球。

馬天尼斯本身是巴塞的目標，但西甲勁旅面對財政問題，已無能力收購該名阿根廷射手。（Getty Images）

夏蘭特競爭大 馬天尼斯或成頭號目標

另一邊視，拿達路馬天尼斯2018年由阿甲競賽會，以2500萬歐元加盟國際米蘭後，至今於各項比賽為國米上陣94場，攻入35球及有10次助攻，一度成為巴塞隆拿的目標，但如今巴塞陷入財困，一般認為這支西甲勁旅已無能力得到馬天尼斯。

由於不少球會想得到夏蘭特，競爭太大勢必推高轉會費，故英媒認為曼城或會更傾向斟馬天尼斯，但相信這名阿根廷國腳亦是價值不菲，轉會費或需1億歐元（接近9000萬英鎊）。

艾歷加西亞要等到夏天才可重返巴塞。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》又指跟曼城中堅艾歷加西亞本身將於夏天完約，據指一心想重返母會巴塞隆拿，但巴塞亦希望他提早回巢，故已向「藍月亮」提出轉會交易，但無力支付曼城要求的1350萬英鎊轉會費，或許要等到夏天才可以得到加西亞。

英超第9輪直播賽程（按圖放大）