足球︱國際賽群組傷兵齊爆發　阿蘇確診前全隊BBQ　英軍兩將退隊

足球重要，還是生命重要？ 新冠肺炎新一輪疫情全球爆發，足球世界卻活在平衡時空，無關痛癢的友誼賽、歐國聯、非洲國家盃外圍賽、世界盃南美洲區外圍賽，全部照踢。結果每天都有新增球員確診或受傷，新聞已不再是新聞。

今次新增確診者，是今季由巴塞隆拿轉投馬體會的烏拉圭射手蘇亞雷斯。阿蘇自上周開始已隨烏拉圭訓練，為世界盃外圍賽作準備。

官方宣稱他的「感染源頭不明」，不過由阿仙奴外借馬體會的隊友盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira），兩日前才上載一張烏拉圭球員BBQ大合照，蘇亞雷斯和另一確診者門將梅奴斯（Rodrigo Munoz）也在相中。除兩人外球隊傳訊主任Matias Faral亦對病毒呈陽性反應。

盧卡斯托拉拿兩日前才上載一張烏拉圭球員BBQ大合照，今日即傳蘇亞雷斯確診。（Instagram）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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中招前兩天圍爐BBQ

單是照片中已有9個烏拉圭國腳，眾人笑着坐在烤爐前「貼住坐」，沒有遵守防疫社交距離，當然也沒有戴上口罩。今次確診的蘇亞雷斯與梅奴斯坐得極近，只有一個人夾在兩人之間，那就是上載照片的托拉拿。

托拉拿今次測試結果呈陰性，惟在兩個確診者中間密切接觸多時，病毒很大機會已潛藏體內。

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蘇亞雷斯跟美斯老友鬼鬼，可惜確診後無法本周在球場上重逢。（Getty Images）

錯過巴西 無緣倒戈巴塞再會美斯

蘇亞西斯中招，代表他將錯過香港時間周三（18日）早上7時對巴西的世界盃外圍賽。本周日深夜上演的西甲重頭戲馬德里體育會對巴塞隆拿，亦無法上陣，無緣倒戈舊會和跟老友美斯重逢。

如果跟他密切接觸的托拉拿之後亦確診，馬體會將在大戰前痛失兩主力。

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艾蘭尼中招 埃及群組爆發？

另一邊廂，托拉拿在阿仙奴的隊友艾蘭尼（Mohamed Elneny），亦宣布確診。埃及足總公布，28歲的艾蘭尼受感染，他沒有任何病徵，但周二（17日）抵達多哥時對測試呈陽性反應。

今次是埃及繼利物浦射手沙拿上周五確診後，另一埃及球員確診。埃及足總稱，艾蘭尼在今次獲國家隊徵召後，對上三次測試結果均呈陰性反應，包括周日在非洲國家盃外圍賽主場1：0勝多哥一仗賽後，該仗艾蘭尼正選上陣，踢足全場90分鐘。兩日後再做測試，艾蘭尼「陰變陽」。

利物浦今季曾因肺炎或傷患而缺陣的球員：

+ 8 + 8 + 8

賽會懶理 比賽繼續

今晚凌晨輪到埃及作客再鬥多哥，嚴格而言幾乎兩軍所有球員均為密切接觸者，當局一於少理，比賽繼續，無視疫情持續再升溫。

艾蘭尼今季已為阿仙奴在各項比賽11次上陣，他確診後已返回開羅並將再次進行測試，預料會錯過槍手本周英超作客列斯聯一戰，以及26日歐霸作客莫迪。

英超第9輪直播賽程（按圖放大）

再有兩英軍退隊 熱刺守將中招

今輪國際賽期不斷傳出球員確診或受傷消息，周一（16日）較早時間愛爾蘭國家隊公布兩將確診，包括熱刺守將杜靴迪（Matt Doherty）和英冠史篤城中場占士麥堅恩（James McCLEAN）。

疫情持續在球員之間互相播毒外，極頻密賽程亦令傷兵名單愈來愈長。以英格蘭為例，繼祖高美斯、禾特普斯、芝維爾、拉舒福特後，軒達臣和史達寧最新亦因傷退隊，未能在歐國聯最後一場分組賽對冰島扳甲。