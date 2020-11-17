【東京奧運】障礙賽之王涉強姦　奧運冠軍任職警察面臨廿年監禁

肯尼亞冠軍級跑手再次涉嫌知法犯法，而且今回罪行嚴重。里約奧運及兩屆世界賽3000米障礙賽冠軍傑普圖，涉嫌在家鄉「衰十一」，罪行等同強姦。他在家鄉任職警察，否認控罪，一旦罪成最高可判監20年。

傑普圖（Conseslus Kipruto）年僅25歲，近年壟斷田徑3000米障礙賽，2016年以破奧運紀錄奪得金牌後，17年及19年兩屆世界賽均掄元，自然是東京奧運大熱門。不過，由於他早前確診新冠肺炎，一度休息，今賽季未嘗出賽。

肯尼亞馬拉松好手知法犯法變黑警 無視宵禁夜店被捕

傑普圖應訊前戴上口罩，穿上衛衣，避開鏡頭。（網上圖片）

MWANARIADHA KIPRUTO KIZIMBANI

Mahakama ya Kapsabet imemwachilia kwa dhamana ya shilingi laki mbili bingwa wa dunia katika mbio za mita elfu tatu Conseslus Kipruto baada ya kukanusha mashtaka ya unajisi. #TV47News pic.twitter.com/waJMYbnrNR — TV47 Kenya (@tv47ke) November 16, 2020

他在東非大裂谷區域生活，由於位處高原，是訓練長跑的熱門地點，冠軍人馬輩出。傑普圖任職警察，卻在上周三（11日）被捕，本周一上庭應訊，否認控罪，獲准保釋。

傑普圖在里約奧運建立障礙賽王者地位。（Getty Images）

障礙賽之王惹官非，勢影響備戰東京奧運。（Getty Images）

控罪指他涉嫌犯污辱（defilement），外電指罪行相當於強姦。他涉嫌與一名15歲少女在上月20日及21日性交，而該女孩基普圖家中逗留3天。肯尼亞法定成年年齡為18歲，而由於事主低於16歲，傑普圖若被入罪，最高可判監20年，外界估計他有可能以不知事主「未夠秤」為辯護理由。

奧運冠軍加兩屆世界冠軍，本有大好前途。（Getty Images）

曾保持男子馬拉松世界紀錄的肯尼亞跑手傑普生（Wilson Kipsang），4月曾被揭發違反宵禁令，有違肯尼亞國內的防疫政策。他報稱任職警察。

大迫傑跑步語錄，按圖放大：

+ 5 + 5 + 5

關於外科口罩的9件事：

+ 3 + 3 + 3

村上春樹跑步語錄，按圖放大：