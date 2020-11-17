【東京奧運】障礙賽之王涉強姦　奧運冠軍任職警察面臨廿年監禁

肯尼亞冠軍級跑手再次涉嫌知法犯法，而且今回罪行嚴重。里約奧運及兩屆世界賽3000米障礙賽冠軍傑普圖，涉嫌在家鄉「衰十一」，罪行等同強姦。他在家鄉任職警察，否認控罪，一旦罪成最高可判監20年。
傑普圖（Conseslus Kipruto）年僅25歲，近年壟斷田徑3000米障礙賽，2016年以破奧運紀錄奪得金牌後，17年及19年兩屆世界賽均掄元，自然是東京奧運大熱門。不過，由於他早前確診新冠肺炎，一度休息，今賽季未嘗出賽。
傑普圖應訊前戴上口罩，穿上衛衣，避開鏡頭。（網上圖片）
MWANARIADHA KIPRUTO KIZIMBANI— TV47 Kenya (@tv47ke) November 16, 2020
Mahakama ya Kapsabet imemwachilia kwa dhamana ya shilingi laki mbili bingwa wa dunia katika mbio za mita elfu tatu Conseslus Kipruto baada ya kukanusha mashtaka ya unajisi. #TV47News pic.twitter.com/waJMYbnrNR
他在東非大裂谷區域生活，由於位處高原，是訓練長跑的熱門地點，冠軍人馬輩出。傑普圖任職警察，卻在上周三（11日）被捕，本周一上庭應訊，否認控罪，獲准保釋。
傑普圖在里約奧運建立障礙賽王者地位。（Getty Images）
障礙賽之王惹官非，勢影響備戰東京奧運。（Getty Images）
控罪指他涉嫌犯污辱（defilement），外電指罪行相當於強姦。他涉嫌與一名15歲少女在上月20日及21日性交，而該女孩基普圖家中逗留3天。肯尼亞法定成年年齡為18歲，而由於事主低於16歲，傑普圖若被入罪，最高可判監20年，外界估計他有可能以不知事主「未夠秤」為辯護理由。
奧運冠軍加兩屆世界冠軍，本有大好前途。（Getty Images）
曾保持男子馬拉松世界紀錄的肯尼亞跑手傑普生（Wilson Kipsang），4月曾被揭發違反宵禁令，有違肯尼亞國內的防疫政策。他報稱任職警察。
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