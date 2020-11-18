英超｜巴利評熱刺皇馬最大分別　狀態有待回升　習慣新三叉戟需時

加里夫巴利（Gareth Bale）今季以外借身分離開皇家馬德里，重返成名地熱刺。這名威爾斯國腳近日談到熱刺的皇馬兩會之間的分別，直言很高興又有出場機會。這名31歲翼鋒又指自己狀態仍有待提升，仍在適應熱刺現時的踢法。

巴利與皇馬教頭施丹鬧不和，去季在各項比賽只上陣20場，季尾長期坐冷板。巴利今季終於得償所願，以外借身分回到熱刺，有指皇馬為永成事，只需熱刺支付巴利60萬英鎊薪酬的50%。

【經典重溫：巴利效力皇馬坐冷板自娛】

+ 4 + 4 + 4

巴利2013年以當時紀錄1.01億歐元轉投皇馬，雖然助「銀河艦隊」奪得兩次西甲、一次西班牙盃及4次歐聯、4次世界冠軍球會盃冠軍，上陣251場攻入105球，貢獻68次助攻，但巴利傷患太多常為皇馬迷詬病，近年又指責他愛打高爾夫球更甚於踢波，又與施丹不和，最後被雪。

巴利與皇馬主帥施丹鬧不和。（Getty Images）

這名威爾斯國腳回到熱刺後，至今於各項比賽為這間倫敦球會上陣6次，11月初主場對白禮頓一戰攻入了回巢第一球，國際賽檔期前作客鬥西布朗更首次英超正選出場。雖然狀態仍未回復，但31歲的巴利表示很高興回巢。

巴利重返熱刺首度英超正選出場：

巴利直言於熱刺感到被需要，亦為有機會落場感到高興。（Getty Images）

「可以再次落場，為一間需要我的球會效力實在太好了，我絕對感受到那份愛。」今輪國際賽檔期入選威爾斯大軍的巴利說：「我仍在提升比賽狀態，任何足球員都會為可以落場比賽感到高興。」

熱刺的卡尼及孫興慜現時當旺，巴利指自己需要時間適應跟兩人合作。（Getty Images）

「可以再次落場，為一間需要我的球會效力實在太好了，我絕對感受到那份愛。」今輪國際賽檔期入選威爾斯大軍的巴利說：「我仍在提升比賽狀態，任何足球員都會為可以落場比賽感到高興。」

【巴利重返熱刺圖輯】

+ 2 + 2 + 2

巴利又指自己仍有進步空間，對於與哈利卡尼及孫興慜組成新三叉戟，他就表示自己仍在適應這個新組合。

巴利指自己狀態未完全回復。（Getty Images）

卡尼及孫興慜今季在英超合共攻入17球，成為了熱刺在8輪後位列次席的一大因素，二人合作攻堅亦令對手防不勝防，卡尼對修咸頓4次助攻「孫仔」，更是創下英超紀錄。

「我仍未完全到達比賽狀態，所以新組合確實是需要時間適應，」巴利說：「但落場時間更多，對重新適應比賽及新組合都很幫助。」

巴利於周三歐國聯將代表威爾斯鬥芬蘭，之後回到熱刺將於周六迎來主場硬撼曼城的大戰。

【巴利熱刺昔日英姿】

英超第9輪直播賽程（按圖放大）