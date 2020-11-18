「跳馬王子」石偉雄苦練單槓戰東奧　江旻憓力壓李慧詩奪體記最佳

由香港體育記者協會記者投票選出的最佳男女子運動員在周三（18日）出爐，最終由「跳馬王子」石偉雄與去年兩度升上世界第一的劍擊女將江旻憓（Vivian）脫穎而出。 去年已奪得東京奧運入場券的二人，坦言在確保安全下會接受接種疫苗，希望能再踏上最高舞台。

新冠肺炎疫情在港蔓延下，今年的香港體育記者協會春茗聚會決定停辦，每年同場舉行的「香港體育記者協會最佳運動員選舉」改為網上進行，最終石偉雄憑去年於世錦賽取得東京奧運資格成功衛冕，而Vivian也憑佳績首度取得獎項，力壓雙李卓耀、張家朗、李慧詩等星將，雙雙成為體記心目中的2019年最佳男、女子運動員。

石偉雄在去年世錦賽取得第7名，順利奪得東京奧運資格。（資料圖片／鄭子峰攝）

「很開心，每一個獎都是有特別意義，是一個肯定。」 去年，「石仔」先後於克羅地亞及斯洛文尼亞兩站體操世界盃封王，雖然他於世錦賽失手只得第7，然而在剔除已獲團體賽東奧資格的對手後，仍可繼2012年倫敦奧運後，再次踏上奧運舞台。

石偉雄在2018年雅加達亞運會封王後，去年曾獲體記協選為最佳男運動員，今屆再憑佳績取得兩連霸。（由大會提供）

石偉雄重返奧運舞台 「李世光跳」外苦練單槓

「2019年，對我來說是順利的一年，經過8年的等待，終於能重返奧運舞台。」由2014年首次在仁川亞運摘金、經歷受傷低潮後，再於雅加達亞運會成功衛冕，他感謝體記們一直陪伴成長，看到他的突破。頒獎嘉賓的港協暨奧委會副會長霍啟剛（Kenneth）讚賞說在「石仔」身上學到堅持和努力的運動員精神。

為「石仔」帶來兩面世界盃金牌的「李世光跳」（笠松轉體270度後空翻兩周），難度分為最高的6分，他透露完整度已有7成半，餘下只欠落地穩定度。他近日在社交媒體上載了練習影片，以跳馬為主項的他自言正在苦練單槓，挑戰難度甚高的轉體動作，希望能在東奧帶來突破。

回顧石偉雄的2019年：

香港重劍「一姐」江旻憓去年兩度榮登世界第一。（FIE）

去年兩度登上女子重劍世界排名第一的江旻憓（Vivian），其傻氣與親和力一直深受體記喜愛，場上對勝負的狠勁讓她在去年初世界盃系列賽，取得兩個分站冠軍，其後再於布達佩斯世錦賽勇摘銅牌，個人世界排名升上第一，是歷史上首位榮登世界第一的香港劍手。雖然她的兩邊膝蓋先後重創影響比賽，現世界排名下回落至第7，她坦言沒想過能在眾多成績優異的運動員中脫穎而出。「很感謝大家的支持和努力，報道運動員的故事，讓大家更認識香港運動員。」

對於2019年，Vivian雖然曾榮登世界第一，以成績報答一直支持自己的教練團隊，同時對沒有汲取教訓而再次受傷感失望。然而，經過這近一年的休養後，她已準備好再戰東奧。

江旻憓首次獲選為「銀河娛樂香港最佳女運動員」。（由大會提供）

願為出戰東奧接種疫苗

正在日本訪問的國際奧委會主席巴赫表示, 假如明年東京奧運會和殘奧會之前, 新冠病毒疫苗可以應用, 呼籲參加奧運的選手到日本前接種, 費用將由國際奧委會負擔。霍啟剛表示，前提是有應用的疫苗以及確保是安全，「大家未必有充足的醫療背景去理解，希望體院的科研團隊能跟進疫苗情況，盡早與運動員與其家人解釋，消除他們的憂慮。」他坦言最重要是運動員能感到安全和安心。

兩名運動員對東奧能順利舉辦有信心，希望能再踏上世界舞台，為港爭光。他們坦言若疫苗順利面世，也會為了參賽而接種。

港協暨奧委會副會長霍啟剛（右一）表示已與港奧委會就跟進疫苗情況商討。（由大會提供）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：