【新冠肺炎】韓國射手破入球紀錄後確診　熱刺極速接孫興慜返英

韓國前鋒黃喜燦周二（17日）於奧地利對卡塔爾一戰16秒入波，刷新隊史最快入球紀錄。不過，這名RB萊比錫球員翌日（18日）確診新冠肺炎。 韓國隊受病毒侵襲，多人「中招」，熱刺於韓國對卡塔爾賽後兩小時，已派私人飛機接孫興慜返英。

韓國對卡喜爾賽前已有多人檢查呈陽性反應，但黃喜燦並非其中一人，故可出戰對卡塔爾一戰。這名RB萊比錫前鋒開賽16秒就為韓國入波先開紀錄，刷新了韓國隊史最快入球紀錄。這名24歲球員於76分鐘被換出。

黃喜燦對卡塔爾一仗極速入波。（instagram @hwangheechan）

暫時未知黃喜燦返德國有什麼安排。（instagram @hwangheechan）

包機送走部分確診者

不過，《朝鮮日報》周三報道，黃喜燦再受檢測出現陽性反應，成為第8名確診球員，連同一名職員，韓國隊於今次國際賽檔期已有9人確診。

據《韓國聯合通訊社》指出，於韓職搵食的球員將會包機返國。弗賴堡的權昶勳會有專車返德國，全程確保做足隔離措施。據報，韓國足總正與黃仁範效力的魯賓卡山溝通，或會與其他染疫球員一起返韓。

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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權昶勳將有專車送返德國。（Getty Images）

由於報道登出時，仍未知黃喜燦亦「中招」，故暫時未知有何安排，相信會跟權昶勳一樣，以專車送返德國。

熱刺於韓國對卡塔爾一仗後專機接走孫興慜。（instagram @hm_son7）

另一韓國主力球星孫興慜昨仗打足全場，比賽完結後兩小時，已登上熱刺派出的私人飛機飛返倫敦。熱刺今周英超將會大戰曼城，孫興慜今季於英超8輪為熱刺攻入8球，他能否出場將對比賽有極大影響。

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