【英冠】各下級聯賽後備3變5　英超依然故我皆因未「數夠票」

促進球員福祉的政策，要做，要盡快做。管理英超以下級別聯賽的英格蘭聯賽會（EFL）決定出手，經各球會投票後通過，跟隨多個歐洲主要聯賽，換人名額由3人增至5人。 至於英超，只聞領隊呼喊，仍然未有進展。

EFL管理的英冠、英甲及英乙聯賽，所屬球會投票後同意本季賽事增加換人名額至5人，英國時間明日（20日）生效。英冠高雲地利主場對伯明翰將為新例生效後首場賽事，兩場可以註冊9名後備球員，並換入其中5人，英甲及英乙則為「註7出5」。

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如果想換人，為什麼需要等？明晚開始，英冠有5個換人名額。（Getty Images）

昆士柏流浪領隊華布頓（Mark Warburton）在去季復賽後曾反對增加換人名額，認為大球會陣容較雄厚，新例使他們享有優勢。如今他坦言歡迎新例，可以保障球員福祉，「我必須承認，起初甚為反對，但今早得知改例後感到欣慰。常識取決一切」。他亦表示憂慮增加換人會影響賽事進程，「但我想現在最主要的因素是球員健康和福利」。

華布頓原先的擔憂，不少中、小型班亦有相同感受。（Getty Images）

下級聯賽跟隨「大圍」做法，英超依然故我。英超賽會在開季前就新例兩度投票，結果都是否決，回復3個換人名額。惟球員在短促的休季期，加上緊密賽程影響，似乎「頂唔順」，肌肉傷患球員的數量急增。「十字軍」重災區利物浦及曼城，雙方領隊高普及哥迪奧拿先後發聲，要求重新考慮。英格蘭領隊修夫基近日亦要求英超賽會重新審視，否則球員進入新年前後的快車期，情况堪憂。

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「紅軍」飽受傷兵問題打擊，領隊高普（左）一再呼籲賽會再次考慮新例。（Getty Images）

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+ 2 + 2 + 2

不過，英超賽會行政總裁馬斯達斯（Richard Masters）上周接受國會質詢時表示「可見將來，難望有變」。據英媒《天空體育》（SkySports）的調查，20支英超隊有一半支持修例，8隊反對，2隊沒有表明立場。反對的球會包括錫菲聯，理由跟華布頓原先看法差不多。要通過新例，必須有14家球會贊成，才為有效。

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英冠合共24隊，周中快車頻密，球隊同樣受疲勞困擾。（Getty Images）

歐洲各大聯賽受新冠肺炎影響，賽程壓縮，變得異常緊密。主要聯賽如意甲、德甲、西甲、法甲，以至歐聯及歐霸，都延續去季復賽後的做法，容許球隊可以入替5人，減輕球員體能負擔。

英冠合共24隊，周中快車頻密，球隊同樣受疲勞困擾。（Getty Images）

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