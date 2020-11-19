【FIFA 21】碧咸強勢回歸　推限量免費特別卡　致命弱點影響實用

《FIFA 21》周四（19日）投下震撼彈，宣布玩家可得到英格蘭名將碧咸（David Beckham）。這名曾效力曼聯、皇家馬德里等歐洲豪門的球星，將有3張ICON卡，其中一張為限時免費。

遊戲開發商《EA Sports》周四（19日）宣布碧咸的回歸，只要明年1月15日前買Game，就可以免費得到一張碧咸的特別球員卡，綜合能力值86。

碧咸將會再次登陸FIFA。（Getty Images）

【碧咸於香港獻技】

遊戲將會為這名英格蘭前隊長推出3張ICON卡，而3張卡的能力值將於11月27日公布。免費限時卡將會是FIFA Ultimate Team史上，首次有球員出特別版卡上列有球會。

這張特別卡將會用上2003至04年，效力皇馬的碧咸。當時碧咸離開曼聯，轉投皇馬與施丹、費高等人組成第一代「銀河艦隊」，2006至07年球季奪得西甲冠軍。

射罰球即換碧咸？（Getty Images）

【碧咸與「前世情人」Harper】（按圖進入）

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碧咸的限時免費卡列為右中場（RM），傳球達90，盤球達83，射門有81，但速度只得75，於重視速度的《FIFA 21》明顯輸蝕。雖然未知其他3張ICON卡數據如何，但普遍相信會比起免費版更實用，入手價恐怕會更高。

碧咸限時免費卡速度一般影響了實用性。（網上圖片）

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碧咸1993年升上曼聯一隊，多年以精準長傳和罰球見稱，曾助曼聯六奪英超冠軍、一次歐聯冠軍。2007年離開皇馬後轉投美職聯（MLS）的洛杉磯銀河，助他們奪得兩次MLS盃冠軍，大大提升該聯賽的知名度，亦令美國人更注意足球。

這名英格蘭一代「金童」退役後於商界大展拳腳，2014年更成為了MLS球隊班主，這支名為國際邁阿密的東岸球隊，今年首度參賽並殺入季後賽。

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