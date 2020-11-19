新冠肺炎︱烏拉圭BBQ群組再有人中招　馬體會中場確診無緣鬥巴塞

烏拉圭國家隊繼前鋒蘇亞雷斯在內三人確診後，再有一人中招，今季由阿仙奴外借馬德里體育會的中場盧卡斯托拉拿返回球會後，被驗出對病毒呈陽性反應。 這個消息完全不令人意外，他日前在社交媒體上載一張跟隊友圍爐燒烤的大合照，從坐位已幾可肯定他難逃「中招」厄運。

足球界無視世紀疫情，球會、國家隊比賽照舊，球員對抗疫程序亦愈來愈鬆懈，每天不停有新增個案。

利物浦射手沙拿在國家隊比賽前，出席弟弟婚禮，在場八百多人幾乎每個賓客均與這個「埃及之王」又攬又錫。他亦不理風險，拉下甚至脫下口罩狂歡，結果波未踢已確診，還要錯過本周英超利物浦對李斯特城的榜首大戰。他一人中招不特止，還疑似累街坊。

阿仙奴中場艾利尼（Mohamed ELNENY）同樣確診，非洲國家盃外圍賽作客多哥3：1獲勝，埃及大軍回到開羅後，再有另一隊友哈辛高卡（Ahmed Hassan）亦受感染，成為陣中第三人確診。

另一邊廂，烏拉圭亦很可能因為BBQ派對爆發群組。

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【沙拿除罩出席弟弟婚禮】（按圖放大）

盧卡斯托拉拿上載一張烏拉圭球員BBQ大合照後兩天，即傳蘇亞雷斯確診，坐在阿蘇和另一染疫隊友之間的托拉拿及後亦中招。（Instagram）

BBQ夾在兩確診隊友中間

烏拉圭國家隊日前公布隊中三人確診，包括王牌射手蘇亞雷斯、隊友梅奴斯（Rodrigo Munoz）及球隊傳訊主任Matias Faral。三人染疫前兩天，由阿仙奴外借馬體會的盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira）在社交媒體上載一張烏拉圭球員BBQ大合照。

單是照片中已有9個烏拉圭國腳，眾人笑着坐在烤爐前「貼住坐」，沒有遵守防疫社交距離，當然也沒有戴上口罩。日前確診的蘇亞雷斯與梅奴斯坐得極近，只有一個人夾在兩人之間，那就是上載照片的托拉拿。

托拉拿日前在國家隊的測試結果呈陰性，回到馬體會後再做測試，跟兩個確診隊友BBQ期間密切接觸多時的他，果然由陰轉陽，球會公布他沒有病徵並會接受隔離。一次BBQ，馬體會痛失蘇亞雷斯和托拉拿兩主力，本周日對巴塞隆拿的大戰前夕落筆打三更。

現年24歲的托拉拿2018年由意甲森多利亞轉投阿仙奴，兩季共89次為槍手上陣，今季突然遭阿仙奴領隊阿迪達棄用，並在10月初外借至馬德里體育會，至今7次上陣攻入1球。他的國家隊大師兄蘇亞雷斯今季由巴塞隆拿轉投馬體會後，共9次上陣，當中6次在西甲披甲攻入5球，跟菲歷斯並列隊中首席射手。同時失去兩人戰力下降不少，主帥施蒙尼定必相當苦惱。

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烏拉圭國家隊。（Getty Images）

馬體會公布托拉拿亦確診消息：

.@LTorreira34 has tested positive for Covid-19. The midfielder underwent a PCR test today after returning from international duty. He is asymptomatic and isolating at home.



ℹ https://t.co/cqKHXRVUoc — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 18, 2020

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