【英超】熱刺撼曼城兩大名帥再交手　麾下歷代最強11人星光熠熠

熱刺於今輪英超主場硬撼曼城，摩連奴將會再次跟「死對頭」哥迪奧拿場邊鬥法。這兩位名帥教練生涯教過不少球星，美斯與C朗拿度都曾為麾下猛將，組成的最強11人當然星光熠熠。

摩連奴及哥迪奧拿於教練生涯曾交手23次，哥帥以11勝佔優，摩連奴亦曾8度擊敗死敵，另外6次打成平手。兩人教波多年，教過球星無數，故選出兩人「門生」最佳11人亦不容易。

摩連奴與哥迪奧拿今周將會再度交手。（Getty Images）

《talkSPORT》最近為今周英超大戰造勢，選出最強「門徒」11人。雖然哥迪奧拿教拜仁慕尼黑時有德國門神紐亞把關，但《talkSPORT》認為在摩連奴指揮下，施治2004至05年英超全季只失15球，表現比紐亞更強，故選用施治。

熱刺今周迎戰曼城將會有一番惡鬥。（Getty Images）

防線哥帥人多 兩大巴塞中場傳奇掛帥

這個英國足球網站今次選用4-3-3陣式，令人出奇的是防線，竟然是哥帥的球員佔多。網站於左閘位置選用了拜仁慕尼黑的阿拉巴，理由是因為在哥帥教拜仁期間，這名奧地利球星與列貝利組成左路一大威脅，但艾殊利高爾效力車路士時，助攻助守亦十分出色，故選擇不免令人意外。

中場方面，哥迪奧拿執教巴塞奪得14個獎盃，沙維及恩尼斯達兩人為陣中核心，入選亦是理所當然。摩帥陣營就有防中馬基利尼入選，這名法國國腳效力車路士時，為「摩帥車仔」防線前的磐石，入選可謂實至名歸。

摩連奴+哥迪奧拿最強11人：

+ 5 + 5 + 5

前鋒三叉戟，美斯、C朗當然有份，箭頭方面就選用拜仁慕尼黑的利雲度夫斯基。哥迪奧拿帶領仁時，這名波蘭神鋒3季於各項比賽攻入110球，絕對可媲美兩大球王。

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